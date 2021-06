TSV Königsbrunn und FCA Fußballschule Sommercamp

Bald ist es soweit!Die FCA-Fußballschule kommt wieder nach Königsbrunn. In Kooperation mit dem TSV Königsbrunn veranstaltet die Fußballschule des FC Augsburg vom 30.8.201 bis 3.9.2021 ein Feriencamp für ambitionierte Nachwuchskicker, die neben dem Vereinstraining an ihren Stärken feilen wollen.Im mehrtägigen Feriencamps hast Du die Möglichkeit, an einem professionellen, erlebnisreichen und gleichzeitig altersgerechten Fußballtraining teilzunehmen.Durch den ständigen Austausch mit dem Nachwuchsleistungszentrum des FC Augsburg basiert das Training stets auf den neuesten Erkenntnissen und Trainingsmethoden.Angeleitet durch qualifizierte FCA-Nachwuchstrainer*innen hast Du so nicht nur die Möglichkeit neue Freunde kennenzulernen, sondern auch fußballerisch große Fortschritte zu machen.An einem Camptag steht außerdem eine exklusive Stadionführung durch die WWK-Arena mit auf dem Programm.Du möchtest Dich auch noch anmelden? Dann klick hier und sicher Dir einen der letzten Plätze!