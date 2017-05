TSV Königsbrunn geht mit 3 Juniorinnen (Mädchen) Mannschaften (E-C) in die Saison 17/18

Königsbrunn : Sportzentrum West |

So ist es uns jetzt gelungen für die kommende Saison jeweils eine

E - Juniorinnen Mannschaft (Jahrgang 2007 / 2008)

D – Juniorinnen Mannschaft (Jahrgang 2005 / 2006)

C – Juniorinnen Mannschaft (Jahrgang 2003 / 2004)

melden zu können.



Natürlich sind wir auch weiterhin auf der Suche nach Mädchen, die gerne im Verein Fußball spielen wollen und unsere Teams unterstützen können. Solltet ihr also Spaß am Vereinsfußball haben oder auch noch unentschlossen sein, schaut doch einfach mal zu einem unverbindlichen Probetraining bei unseren Teams vorbei.Meldet euch hierzu einfach über unser Kontaktformular kurz an.Wir wünschen jetzt unseren neuen Teams alles gute und erfolgreiche erste Testspiele in den neuen Mannschaften!