TSV Königsbrunn C1 Jugend beim ISTRA CUP

Neben Fußball stand ausreichend Freizeit zur Verfügung, die zahllosen Sportangebote der Hotels zu nutzen, sich an der traumhaften Küste zu erholen oder die verschlafenen Städtchen zu erkunden.In der C Jugend (U15) trafen 16 Teams aus Holland, Frankreich, Italien, der Schweiz und Deutschland aufeinander. Am Ende erspielten sich die Jungs vom TSV Königsbrunn in fünf spannenden Spielen und einem dramatischen Elfmeterschießen einen hervorragenden 10 Platz in einem starken Teilnehmerfeld.Was länger hängen bleibt, ist wahrscheinlich die Erinnerung an viele Zuschauer, Eltern und sportbegeisterte Jungs, aus verschiedenen europäischen Ländern, die alle mit Leidenschaft ihrer Sportart nachgehen ohne das Fairplay aus den Augen zu verlieren.