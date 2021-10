Anzeige

Torreiche Partie gegen den Tabellenführer

Am 23.10.2021 empfing die U17 des EVK mit der Spielgemeinschaft ECDC Memmingen/VfE Ulm/Neu-Ulm den Tabellenführer, der seiner Favoritenrolle gerecht wurde und nur fünf Minuten nach dem Anpfiff in Führung ging. Die Pinguine, die für gewöhnlich nicht dafür bekannt sind, ein Torfeuerwerk auf dem Eis abzubrennen, schlugen jedoch prompt zurück und glichen nicht nur aus, sondern gingen sogar in Führung. Mit Treffern in der 8.,9., 11., und 15. Spielminute lautete der Spielstand 5:3, als die Sirene das Ende des ersten Drittels verkündete.

Kampfstark ging es im Mittelabschnitt der Partie weiter, die dennoch äußerst fair geführt wurde. Die zahlreichen Zuschauer sahen ein spannendes Spiel und eine beachtenswert couragierte Teamleistung der mit Mindestspielstärke agierenden Hausherren. Möglicherweise war es dieser Tatsache zuzuschreiben, dass den Brunnenstädtern im weiteren Verlauf des Spiels ein bisschen die Puste ausging, sodass die Gäste auf 6:5 verkürzen konnten.

In der 45. Spielminute glichen die Gäste letztlich aus, doch es kam trotz zahlreicher gut herausgespielter Chancen auf beiden Seiten zu keinem weiteren Treffer mehr, sodass die Partie schließlich im Pentaltyschießen entschieden werden musste. Da die Pinguine ihr „Zielwasser“ offenbar schon im ersten Drittel verbraucht hatten, ging der Zusatzpunkt an die Gäste, die im Shoot-Out einmal trafen.

Der Punktgewinn gegen den Tabellenführer kam unerwartet, doch da auch ein Sieg durchaus im Bereich des Möglichen und als Lohn der starken Leistung auch verdient gewesen wäre, war der Jubel darüber ein wenig gedämpft.

Bereits am kommenden Wochenende können die Pinguine Revanche üben. Am Samstag ist man nämlich in Ulm zu Gast.

Gefällt mir