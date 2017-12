Tolle Erfolge der Königsbrunner Eiskunstläufer bei den Bayrischen Meisterschaften in Oberstdorf

Die Meisterschaftsläufer der Abteilung Eiskunstlauf des TSV Königsbrunn sind gut in Form: Bei den Bayrischen Nachwuchs-Meisterschaften in Oberstdorf holten Tim Fünfer, Josua Strobl und Luca Fünfer gleich drei Titel in ihren jeweiligen Altersklassen Anfänger B U11, Neulinge U11 und Neulinge U12. Auch Samuel Strobl zeigte mit einem 3. Platz in der Kategorie Neulinge U12 und Eva Dedler mit Platz 9 in der Kategorie Nachwuchs B U14 eine gute Leistung. Herzlichen Glückwunsch an alle Läufer!Am 09.12.2017 können Sie diese Talente live beim ersten Königs-Cup sehen. Dort messen sich 200 Läufer aus ganz Bayern in der Hydro-Tech Eisarena. Der Eintritt ist frei. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.