Tobias Schrepfer vom MAC Königsbrunn fährt auf Stockerlrang

Acht Vorläufe zur Südbayerischen ADAC BEBA 270 Kart Meisterschaft 2021 reichten nicht aus um ein Ticket zum Endlauf zu erhalten. Doch durch eine Absage konnte Tobias Schrepfer vom MAC Königsbrunn e.V. im ADAC nachrücken und nützte seine Chance für den dritten Platz.



Seit 2020 gibt es die Kart Meisterschaft mit 270 ccm Motoren und 9 PS. Gestartet wird in vier Altersstufen (12-15, 16-23, 24-40 Jahre, sowie 41 und älter). 2021 kämpften 43 Starter:innen um heißbegehrte Punkte und den Einzug ins Finale. Ähnlich wie bei den Veranstaltungen mit den 200 ccm Motoren und mit einer Starterlaubnis ab sieben Jahre gilt es hier in möglichst schneller Zeit und vor allem Fehlerfrei den Parcours zu durchfahren. Eine verschobene, bzw. geworfene Pylone schlägt mit drei Strafsekunden zu Buche und kostet so manchen Rang im Endresultat.Beim Südbayerischen Endlauf, ausgetragen vom MSC Ohlstadt, am 30.10. waren in Tobias Klasse vier neun Starter:innen am Start. Nach der ersten Runde sah für Tobias nicht so vielversprechend aus, eine geworfene Pylone brachten ihn nicht soweit nach vorne. Doch drei schnelle weitere Läufe bescherten ihm dann den Platz auf dem Siegerpodest mit ca. 2,5 Sekunden Rückstand auf den Erstplatzierten Guido Keller vom AC München.