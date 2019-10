Talentiade beim KSC – Robin siegreich in 5-Satz-Krimi

Das Turnier wurde in 4 Gruppen eingeteilt. In der Gruppe 2 mit 4 Teilnehmern spielten unsere beiden stärksten Robin und Jean Pierre. Jean Pierre verlor ein Match mit 3:0 und gewann ein Spiel mit 3:0 Sätzen. Im vereinsinternen Duell gegen Robin war er bei seiner 0:3 Niederlage chancenlos. Am Ende belegte er den 3. Platz in seiner Gruppe.Robin gewann ebenso neben Jean Pierre das zweite Match souverän mit 3:0 Sätzen und spielte gegen Stefan um den Gruppensieg. Hier entwickelte sich ein wahre 5-Satz-Krimi und das Match wog hin und her. Robin verlor den ersten Satz mit 10:12 in der Verlängerung. Den 2. Satz gewann er mit 11:9. Den dritten Satz musste er wieder an Stefan abgeben. Nach 1:2 Rückstand kämpfte er sich mit einem 11:7 im vierten Satz wieder zurück. An Spannung kaum zu überbieten war der 5. Satz und beide hätten den Sieg verdient gehabt. Am Ende triumphierte Robin mit 15:13 und war glücklich mit seinem Sieg.Lukas spielte in der Gruppe 3 mit drei weiteren Teilnehmern. Gespielt wurde hier auf 2 Gewinnsätze. Lukas gewann ein Spiel mit 2:0 Sätzen und verlor die anderen beiden Matches mit 0:2 Sätzen. Mit Platz 3 konnte er damit am Ende in seiner Gruppe zufrieden sein.Johannes und Jasmina traten gemeinsam in Gruppe 4 an und ihre Teilnahme stand unter der Prämisse Erfahrung auf Turnieren zu sammeln. Hier war es eine 4er Gruppe gespielt auf 3 Gewinnsätze. Johannes gewann gegen Jasmina das vereinsinterne Duell mit 3:0 Sätzen und verlor die anderen beiden Spiele mit 0:3 Sätzen. Jasmina verlor ihre 3 Spiele in der Gruppe mit 0:3 Sätzen. Johannes belegte am Ende den 3. Platz, Jasmina den 4. Platz.Am Ende war Jugendwart John mit allen KSC Kids zufrieden, vor allem weil sie eine Menge Spaß hatten.