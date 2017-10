Tag der offenen Tür in der Tanzgalerie Kuschill mit vielen tollen Aktionen

Königsbrunn : Tanzgalerie Kuschill |

Ihr habt Lust auf Tanzen und wolltet schon immer mal was Neues ausprobieren? Dann habt ihr am morgigen Sonntag, den 15. Oktober 2017 von 14 Uhr bis 17 Uhr die Gelegenheit sich von unseren tollen Trainern und ihren attraktiven Kursangeboten zu überzeugen.



Bei kleinen Workshops könnt ihr in aller Ruhe entscheiden, welche Tanzrichtung oder welcher Kurs für euch genau das Richtige ist – Hip Hop, Standard/Latein oder doch ein Fitnesskurs? Lasst euch von unserem breiten Angebot überraschen und genießt zusammen mit uns einen tollen Tanznachmittag.



Es erwarten euch aber auch tolle Shows unserer hochklassigen Tanzpaare und Master Class Hip Hop Gruppen.



Bewegung macht fit und glücklich! Seid also dabei und lasst euch von uns mitreißen!



Natürlich haben wir uns auch ein spezielles Angebot für euch überlegt! Meldet euch morgen gleich für einen Kurs an und ihr spart die Anmeldegebühr! Na, wäre das nicht was für euch?



Das Team der Tanzgalerie Kuschill freut sich euch morgen in Königsbrunn begrüßen zu dürfen!