Starke Leistung der U17 wird nicht belohnt

War man in der Saisonvorbereitung mit einem über zwanzig Spielern und Spielerinnen zählenden Kader noch bestens besetzt, so musste man aufgrund zahlreicher gesundheitlich und berufsbedingter Abgänge nun mit Mindestbesetzung antreten.Nach einem frühen Gegentreffer wanderten die Pinguine einige Male auf die Strafbank, was der Gegner nutzte und so weitere Treffer für sich verbuchen konnte. Noch vor der ersten Pause machte sich jedoch auch der Sturm des EVK bemerkbar, sodass es nach einer kämpferischen Leistung mit einem versöhnlichen 3:1 in die erste Pause ging.Die Zuschauer bekamen im zweiten Spielabschnitt eine ausgeglichene Partie zu sehen, was sich auch darin spiegelte, dass beiden Seiten jeweils ein Treffer gelang.Die Pinguine boten auch im letzten Drittel ein Spiel, in dem sie körperliche Präsenz zeigten und dem Gegner so immer wieder deutlich machten, dass man die drei Punkte nicht kampflos am Bodensee lassen würde. Leider wurde der Einsatz der Brunnenstädter weder in einer 5-gegen-3-Situation noch durch den Tausch des Torhüters zugunsten eines weiteren Feldspielers kurz vor Schluss belohnt, sodass es mit einem Endstand von 5:2 auf die Heimreise ging.Das nächste Spiel der U17 findet am Samstag, den 16.10. 2021 um 16:45 Uhr in der Hydro-Tech-Arena statt. Gegner ist die Spielgemeinschaft Lechbruck/Schongau.