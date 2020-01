Ski-Alpin: Gelungener Start bei Maja Dieterich und Amelie Vogg

Maja gewann in ihrer Altersklasse U11 das erste Rennen aus der Serie Reischmann-Cup des Allgäuer Skiverbands (ASV). Der von Thalkirchdorf ans Fellhorn verlegte Riesenslalom fand dort bei genialen Pistenbedingungen statt und so konnte Maja das Rennen mit einer Sekunde Vorsprung vor einer Rennläuferin aus Obermaiselstein ihren Sieg einfahren.Amelie Vogg absolvierte zwei Punkte-Rennen des Deutschen Skiverbands (DSV) am 04. und 05.Januar, die beide als Slalom ausgerichtet wurden. Sie fuhr 2 tolle Ergebnisse ein: in Oberjoch am ATA gewann Amelie ihre Altersklasse U14 und wurde insgesamt 4., in Balderschwang auf der neuen Standard FIS-Strecke fuhr sie den 2. Platz in U14 ein und war damit insgesamt neunte.