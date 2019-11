Königsbrunn : TSC dancepoint e. V. | 09./10.11.2019

Erfolgreiche Turnierpaare des TSC dancepoint Königsbrunn am Wochenende

An zwei verschiedenen Turnierorten gab es am Wochenende diverse Siege unserer Standard- und Lateinpaare zu verzeichnen. Es ging um die Ecke nach Neusäß zum Tanzsportzentrum Augsburg, das den Neusässer Herbstpokal ausrichtete und ins benachbarte Bundesland Baden-Württemberg, wo der TSC Grün-Gold Speyer die letzten beiden Turniere der TBW-Trophy veranstaltete.

Siege in Standard und Latein

Sechsmal konnten unsere Paare den obersten Treppchen-Platz erklimmen. In Neusäß standen zunächstundin der Sen. III A Standard auf dem Parkett und siegten mit der Platzziffer 6, sprich 4 von 5 gewonnene Tänzen, mehr als deutlich. In der anschließenden Klasse der Sen. II A Standard legtenundnach und siegten souverän in allen Tänzen.

TBW-Trophy

Im Rahmen der TBW-Trophy, die der Bayernpokalserie entsprechend vom Baden-Württembergischen Tanzsportverband ausgerichtet wird, siegtenundin der Klasse der Sen. I S Latein sowohl am Samstag als auch am Sonntag und verwiesen die Konkurrenz mehr als deutlich auf die Plätze. Als Führende in der Gesamtwertung der Trophy warenundLangnickel nach Speyer gereist und konnten sich am Samstag den 2. und am Sonntag den 1. Platz sichern. Am Sonntag stießen dann nochundzum dancepoint Team dazu und holten in der Sen. III A Standard ihren zweiten Sieg an diesem Wochenende.

Sechsmal Eins macht Acht

Die Pokalserie der TBW Trophy ging im Jahr 2019 über sechs Turniere. Nach konstant guten Leistungen konnten am Endeundin der Sen. II A Standard undundin der Sen. I S Latein den begehrten Pokal in Empfang nehmen. Der TSC dancepoint Königsbrunn freut sich mit den starken Paaren über acht Siege an diesem Wochenende. Weiter so!!