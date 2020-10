Schöffel-Kids-Cup: Endlich wohlverdiente Siegerehrung!

Vereinswertung: 1.Platz für SC-Königsbrunn



Nun war doch noch eine Lösung gefunden worden: Die verantwortliche DJK Leitershofen veranstaltete die Siegerehrung unter freiem Himmel in Zusammenarbeit mit dem SC-Königsbrunn im Hans-Wenninger-Stadion in Königsbrunn. Zum Glück gibt es hier eine Tribüne mit Dach, sodass die Ehrungen für die Zuschauer unbeeinträchtigt vom kalten und regnerischen Wetter mit verfolgt werden konnten.Für die Königsbrunner Rennläufer war die Gesamtsiegerehrung ein besonderes Highlight:Nach vielen Jahren Zweitplatzierung ging der begehrte große Gesamtsiegerpokal wieder einmal an den Skiclub Königbrunn. Mit der Höchstzahl von 500 Punkten belegte der Verein den ersten Platz vor der DJK mit 445 Punkten und dem SC Ichenhausen mit 388 Punkten. Insgesamt hatten 13 Vereine an der Rennserie teilgenommen.Die Königsbrunner glänzten mit vielen ersten Plätzen:Allen voran Trainer Konstantin Vogg, der als noch Teilnahmeberechtigter bei Jugend U21 den 1. Podestplatz belegte.Weitere 1. Plätze:Markgraf Angelina Schüler U16w,Walczyk Magdalena Schüler U14w, Kuchenbaur Fabian Schüler U14m,Markgraf Amelie Kinder U12w, Laccone Tanja Kinder U10w, Bartels Leonie Kinder U8w,Wurster Benjamin Kinder U8m, Wurster Daniel Bambini U6m2. PlätzeDieterich Somma und Vogg Amelie, beide mit gleichem Punktestand in der Klasse Schüler U14w,Dieterich Maja Kinder U12w,Weigelt Fritzi-Luise Kinder U10w, Kreisel Nils Kinder U10m,Laccone Ester Kinder U8w und Gillner Noah Bambini U6mNicht nur die schönen Pokale sondern auch großzügige Sportartikelspenden verschiedener Hersteller begeisterten die Sieger.Mittlerweile hat die Trainings-Vorbereitung für die nächste Saison und den nächsten Schöffel-Kids-Cup bereits begonnen. Nicht nur die Rennläufer sondern auch die erfolgreichen Trainer Heiko Dieterich, Bernhard und Konstantin Vogg und Markus Fischer hoffen auf ein ebenso gutes Gelingen im kommenden Winter.