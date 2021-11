Rückblick auf ein besonderes Jahr 2021 beim TSC dancepoint e.V. Königsbrunn

Das Jahr 2021 war für den TSC dancepoint trotz, aber auch wegen Corona ein ereignisreiches Jahr mit immer wieder überraschenden Entwicklungen für den Vereinsbetrieb. Neue Kursangebote wurden ins Leben gerufen, zwei Tanzsport-Turnierwochenenden konnten organisiert und veranstaltet werden, viele Turnierpaare hatten großartige Turniererfolge und die Vereinsführung wurde im Rahmen der Mitgliederversammlung neu, bzw. wieder gewählt.

Online-Live-Unterricht statt Couch-Surfing



Standard/Latein



Discofox



Fitness Dance



Boogie-Woogie



Kids und Teens



Jubelnde Turnierpaare des TSC dancepoint



Der TSC dancepoint sagt danke



Der TSC dancepoint ist ein gemeinnütziger Verein für alle Altersgruppen. Vom Hobbytänzer bis Turnierprofi, von Kindern bis Erwachsene, von Paartanz bis Fitness – für jeden hat der TanzSportClub im Gewerbegebiet Süd in Königsbrunn etwas zu bieten.Das Jahr 2021 begann, so wie das Jahr 2020 endete, mit geschlossenen Sportstätten in ganz Bayern. Deshalb hatte sich der TSC dancepoint einiges für seine Mitglieder|innen einfallen lassen, um trotzdem ein möglichst abwechlungsreiches Angebot zur Verfügung zu stellen. Die Devise lautete: „In Bewegung bleiben statt Couch-Surfing“ und fleißig mitmachen, auch wenn dies nur zu Hause und oftmals auf kleinstem Raum möglich war.Um die Wartezeit zu verkürzen, standen Videos aus allen Sparten zur Verfügung. die zum Nach- und Mitmachen einluden. Darüber hinaus gab es an sechs Tagen in der Woche einen umfangreichen Online-Live-Unterricht: u.a. auch mit Anfängerkursen für Discofox und Boogie-Woogie, aber auch in etwas spezielleren Tanzstilen wie West-Coast-Swing, Bachata und Kizomba. Durch die Online-Veranstaltungen war es möglich, Interessierte im gesamten deutschsprachigen Raum zu erreichen. So konnten sich auch Teilnehmer aus Österreich oder Norddeutschland dazuschalten, die sich über das Kursangebot freuten und mit Spaß dabei waren.Im Juni kam dann die erfreuliche Nachricht: Das Clubheim darf wieder öffnen. Endlich wieder Tanzen, Fitness- und Bewegungsmöglichkeiten mit viel Platz durch kleine Gruppeneinteilungen und Kursangeboten an jedem Tag der Woche im Clubheim in Königsbrunn. Im Folgenden wird ein Teil der angebotenen Kurse kurz vorgestellt.An sieben Tagen in der Woche kann im dancepoint Standard/Latein gelernt und geübt werden.Zur Kategorie Standard zählen die Tänze Tango, Quickstep, Langsamer Walzer, Wiener Walzer und Slowfox, zu den Lateintänzen Cha-Cha-Cha, Rumba, Jive, Paso Doble und Samba.Über 100 Paare werden von mehr als 10 Trainern mit Spaß, Kompetenz und Herzblut unterrichtet. Alle sind oder waren erfolgreiche Turniertänzer und bilden sich ständig weiter, um die sich immer wieder wechselnden Trends an ihre Paare zu vermitteln.An Sonntagen ist Matthias beim Discofox in seinem Element und unterrichtet voller Leidenschaft Anfänger, als auch Fortgeschrittene. Discofox ist einer der populärsten Tänze im deutschsprachigen Raum. Das liegt unter anderem daran, dass er leicht zu erlernen, technisch unkompliziert und sehr vielseitig ist.Power pur heißt es bei den Fitness-Kursen im dancepoint, welche auch ohne Tanzpartner besucht werden können. Zumba mit Marina und dancit by Christian Polanc mit Matthias ist etwas für alle, die sich auspowern wollen.Boogie-Woogie ist die Domäne von Thomas, Dagmar, Christian und Kathrin. Mehr als 10 Gruppen werden von Anfängern bis zu den Turnierpaaren in verschiedenen Leistungsstufen unterrichtet.Die Kinder- und Jugendabteilung liegt dem Verein ganz besonders am Herzen. An die 170 Tänzerinnen und Tänzer von 3 bis 17 Jahren sind mittlerweile in 13 Gruppen aktiv. Ob Kindertanz, Showdance oder Latin Dance mit Sandra und Marina, die beim Training oder bei Auftritten mit ihrer Art alle mitreißen oder Boogie-Woogie mit Christian – alle sind mit Begeisterung dabei. Die Gruppen werden bewusst überschaubar gehalten. Für den gesamten Vorstand des dancepoint ist es besonders wichtig, dass Prävention bei den Verantwortlichen und Trainern großgeschrieben und gelebt wird.Für den Turniertanz in den Sparten Boogie-Woogie, bzw. Standard- und Lateintänze haben sich ca. 80 Tanzpaare entschieden. Das Jahr 2021 war hierbei ein ganz besonders gelungenes, was die Anzahl der Turniererfolge der TSC dancepoint Paare betrifft.Um hier nur auszugsweise einige Titel und Turnierplatzierungen zu nennen:Andreas Hesse/Evelin Niemann: Sen III D-StandardAndreas Hesse/Evelin Niemann: Sen III D-LateinMarcus Ritscher/Alexandra Ritscher: Sen II D-LateinStefan Bachmaier/Claudia Bachmaier: Sen III A-StandardSven Mahlstedt/Dalia Egger: Sen II A-LateinStefan Lehr/Dr. Nora Falke: Sen III A-LateinBenedikt Seigner/Sandra Schüssler: HGR D-StandardBenedikt Seigner/Sandra Schüssler: HGR C-StandardPaul Thorwarth/Simone Strudthoff: HGR B-LateinAnton Tsarenko/Viktoria Tsarenko: Jun I B-LateinAnton Tsarenko/Viktoria Tsarenko: Jun II B-LateinThomas Fritsch/Hiltrud Fritsch: Sen III D-StandardAndreas Hesse/Evelin Niemann: Sen III C-StandardAndreas Hesse/Evelin Niemann: Sen III C-LateinGernot Graw Behrendt/Susanne Bartl: Sen II D-LateinHarald Dehner/Maria Dehner: Sen III B-StandardTobias Hackl/Marion Oldorff: Sen I A-StandardHarald Dehner/Maria Dehner: Sen III B StandardAndreas Hesse/Evelin Niemann: Sen II C-StandardAndreas Hesse/Evelin Niemann: Sen III C-StandardTSC dancepoint das 3. Jahr in FolgeDarüber hinaus gab es noch viele weitere Teilnahmen bei bayerischen, nationalen und internationalen Turnieren. U.a. den 4. Platz bei der Deutschen Meisterschaft Sen II S–Latein für Michael & Melanie Schwiefert, einen 5. Platz beim internationalen Turnier „Saxion Dance Classics“ für Marion & Gerhard Funk und den 8. Platz für Karin Niedermayer & Peter Schütz bei der Boogie-Woogie Weltmeisterschaft in der Ukraine.Die Leistung der Turnierpaare im Jahr 2021 ist wahrlich beindruckend. Dies ist der Lohn für den außerordentlichen Fleiß der Tanzenden und die hervorragende Arbeit der Trainer|innen.Ein turbulentes Vereinsjahr geht zu Ende und ein großer Dank gilt allen Mitgliedern, Eltern, Trainern und Ehrenamtlichen, die den Verein in der aktuell sehr volatilen Zeit unterstützen und dazu beitragen, den Trainingsbetrieb aufrechterhalten zu können.Alle Interessierten sind jederzeit herzlich eingeladen im Clubheim in der Weißkopfstraße 16 vorbeizuschauen, sei es zum Zuschauen oder zum kostenlosen Mitmachen als „Schnupperer“. Eine weitere Möglicheit die Angebote näher kennenzulernen bietet sich beim „Tag der offenen Tür“ am Samstag, den 29.01.2022. Aktuelles und Informationen zur Kontaktaufnahme sind unter www.tsc-dancepoint.de zu finden. Die dancepoint-Familie freut sich auf Sie!