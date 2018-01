Racing Team Königsbrunn motiviert durch den Winter

Unsere Trainingszeiten sind:- Ganzjährig samstags ab 13 Uhr auf dem Parkplatz des Mercedes Schäfer im Gewerbegebiet Süd in Königsbrunn- Während der Sommerzeit mittwochs ab 16 Uhr auf dem Parkdeck des real ,- sb Warenhaus GmbH in Königsbrunn NordDass das Training häufig stattfinden kann, liegt neben der Organisation der Vorstandschaft daran, dass das Racing Team 2017 sechs Trainer ausbildete, sodass wir nun seit November sechs lizenzierte C-Trainer haben, die das Training sorgfältig gestalten und leiten. In den Lehrgängen bekamen die Trainer neben Themen wie Sportbiologie, -pädagogik und -psychologie auch Einblicke in andere Bereiche wie Mentaltraining und Talentförderung. Die Erste-Hilfe-Maßnahmen wurden aufgefrischt, sie bekamen optimale Übungen zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit in den Bereichen Koordination, Kraft und Schnelligkeit gezeigt. Auch über den Zweirad-Motorsport wurde gesprochen.Am Samstag, den 13. Januar 2018, findet die Hauptversammlung mit den Vorstandswahlen im Tenniscenter Haunstetten statt. Gleichzeitig werden auch die Jugendvertreter durch die Jugendlichen beim Jugendtag gewählt. Im Anschluss feiern die Mitglieder des Racing Team das Jahres-Opening mit sportlichen Aktivitäten.Wir hoffen auf ein weiteres erfolgreiches Jahr für alle Fahrer und auch auf eine vertrauensvolle, gelungene Zusammenarbeit zwischen den Trainern und der Vorstandschaft.