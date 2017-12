Polizeisportverein Königsbrunn feiert 40jähriges Jubiläum

Sowohl Erster Polizeihauptkommissar Armin Böhm, als Vertreter der V. BPA, wie auch der Leitende Polizeidirektor Johann Peter Holzner, Vorsitzender des BPSK, würdigten die Verdienste des Polizei SV Königsbrunn bis auf europäische Ebene im Polizeisport. Dafür wurde der Polizei-SV in den letzten Jahren als einziger Polizeisportverein schon zweimal zu Deutschlands Bestem geehrt. Bei allen Festrednern gab es großes Lob für die Ausrichtung von Deutschen Polizeimeisterschaften im Judo und zweimal in der Leichtathletik in der Zusammenarbeit der V. BPA und des Sportvereins.Der Erste Bürgermeister der Stadt Königsbrunn Franz Feigl ist stolz auf seinen drittgrößten Verein in der Stadt und seine Erfolge. Landrat Martin Sailer überbrachte Grüße über seinen Stellvertreter Heinz Liebert. Die neue Sportbeauftragte des Landkreises, Barbara Wengenmeir, freut sich schon auf die Zusammenarbeit mit den einzelnen Sparten.Selbst der Vizepräsident des Bayerischen Landessportverbandes (BLSV) sowie Mitglied des Bayerischen Landtages, Bernd Kränzle, ließ es sich nicht nehmen und zeigte durch seine Anwesenheit und seine Glückwünsche die Verbundenheit zum Sport und zum Polizeisportverein Königsbrunn.Die erste Überraschung des Abends war der Auftritt einer eigenen Polizeiband der Königsbrunner BePo. Um Polizeiobermeister Florian Hofstetter, der auch als Übungsleiter in der Sparte Turnen tätig ist, haben sich vier weitere Polizeibeamte zu einer fetzigen Rockband zusammen gefunden. Sie spielten zwischen den Programmblöcken gekonnt mal rockig aber auch Balladen.Weitere Überraschungen gab es dann bei den Ehrungen verdienter Funktionäre. Der ehemalige BLSV-Kreisvorsitzende Manfred Ortlieb hatte es sich nicht nehmen lassen, mit seinem Nachfolger, Dieter Greiner zur Veranstaltung zu kommen, um einigen langen Weggefährten eine Auszeichnung zu überreichen. So wurden Präsident Norbert Schwalber und Vizepräsident Jürgen Hoffmann mit der Goldenen Ehrennadel mit Brillanten des BLSV für ihre 40jährige Arbeit an der Vereinsspitze geehrt. Jürgen Hoffmann wurde dann auch für seine Verdienste im Verein mit dem Goldenen Lorbeerblatt ausgezeichnet. Als letzte und größte Überraschung sorgte dann Vizepräsident Johannes Daxbacher am Ende der Gala. Im Namen des gesamten Vereins überreichte er Norbert Schwalber eine Sonderausfertigung des Goldenen Lorbeerblattes mit zwei Brillanten.Nach diesem anstrengenden Festakt konnten die Gäste bei einem liebevoll angerichteten Imbiss und kühlen Getränken mit anregenden Gesprächen den Abend ausklingen lassen.Bericht: Beppo SedranBilder: Gerhard Kübrich zeigen- Ehrung durch den BLSV: von links Manfred Ortlieb, Norbert Schwalber, Jürgen Hoffmann und Dieter Greiner- Überreichung der Polizei-SV Ehrengabe: von links Johann Peter Holzner (BPSK), Präsident Norbert Schwalber, Erster Bürgermeister Franz Feigl, EPHK Armin Böhm (BePo Königsbrunn)- Band der V. BPA Königsbrunn mit dem Leiter Florian Hofstetter (zweiter von links)