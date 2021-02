Online-Faschingsparty mit der Tanzgalerie Kuschill

Um dem grauen Corona-Alltag zu entfliehen, hat sich die Tanzgalerie Kuschill etwas ganz Besonderes ausgedacht: eine kunterbunte, farbenfrohe Online-Faschingsparty.

Das Team der Tanzgalerie ist überzeugt, dass Bewegung, Spaß und Freude nicht nur für die physische, sondern auch für die psychische Gesundheit essenziell sind. Aus diesem Grund werden die Kinder und Jugendlichen nicht allein gelassen und ihnen die Möglichkeit gegeben, sich vom tristen Lockdown-Alltag abzulenken – und Not macht hier erfinderisch! Zusammen mit den motivierten Trainern der Tanzgalerie Kuschill wurde am Faschingssamstag eine Online-Party für die ganze Familie auf die Beine gestellt.Sehnsüchtig warteten unglaublich viele, verkleidete und geschminkte Kinder und Erwachsene auf den Start der Party. Gemeinsam wurde vor den Fernsehern getanzt, gespielt, gebastelt und natürlich ganz viel gelacht. Und auch bei den Trainern durfte das Verkleiden natürlich nicht zu kurz kommen. So waren sogar die Minions und Spider-Man zu Besuch auf der Party, was den Kindern eine große Freude bereitete. Die Tanzgalerie Kuschill bedankt sich bei allen Teilnehmern, die die Party zu einem vollen Erfolg werden ließen, und freut sich schon auf das nächste Event mit euch allen.Wer Lust auf mehr hat, kann sich schon jetzt auf die nächste kostenlose Online-Danceparty am 19.03.21 freuen. Das ganze Team gibt auch im Lockdown nicht auf und kämpft weiter!