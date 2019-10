Ohne Satzverlust – Lucie gewinnt das 1. DJRL-Turnier

Der Königsbrunner Squashclub war mit unseren beiden Mädels Lucie Mährle und Jana Schellmoser in der Mädchen LK 1 vertreten. Die beiden Jungs Robin Thornton und Jean-Piere Strauven spielten beide gemeinsam im Feld Jungen u13.Bei den Mädchen hatten Lucie und Jana keinerlei Probleme in ihren Gruppenspielen und zogen ungefährdet in das Halbfinale ein. Lucie spielte gegen die junge Nour Safey Hassan und gewann wie erwartet locker 3:0 zum Einzug in das Finale. Im anderen Halbfinale hatte Jana gegen Alex Kothkolik einen schlechten Start und verlor Satz eins deutlich. Im zweiten lag sie auch sehr schnell zurück, kämpfte sich aber wieder heran und verlor diesen am Ende jedoch knapp mit 10:12. Danach merkte man ihrer Gegnerin aber extreme körperliche Schwächen an. Jana dominierte ihre Gegnerin und gewann den dritten Satz locker. In Satz vier lag sie schnell mit 6:1 in Front. Auf Grund einiger Unkonzentriertheiten lies sie ihre Gegnerin leider wieder ins Spiel kommen und lag dann auf einmal 6:8 zurück. Danach wog das Match hin und her, aber Jana hatte das schlechtere Ende und verlor mit 10:12 das Match mit 1:3 Sätzen.Im Spiel um Platz 3 gewann sie problemlos mit 3:0 gegen Lucie ihre Halbfinalgegnerin. Lucie zeigte im Finale eine konzentrierte Leistung und gewann am Ende in drei knappen Sätzen mit 3:0 (12:10, 11:8, 13:11) die erste Rangliste der Saison ebenso wie in der Saison zuvor.Robin belegte bei den Jungs u13 gegen teilweise wesentlich ältere Jungs den 13. Platz. In den ersten beiden Matches verlor er mit 0:3 Sätzen, um zum Ende noch einen deutlichen 3:0 Sieg gegen Erik Stammberger zu landen. Jean Pierre war im ersten Spiel ebenfalls chancenlos, hatte im zweiten Match dann Freilos. Im nächsten Match verlor er mit 1:3 Sätzen gegen Stefan Wanderl. Im letzten Spiel landete er ebenfalls einen deutlichen Sieg mit 3:0 gegen Fynn Menzel und belegte am Ende damit den 11. Platz von 14 Teilnehmern.Die erste Standortbestimmung der Saison ist damit Geschichte und für unsere Kids war es einmal eine tolle Sache eine deutsche Rangliste in der eigenen Anlage spielen zu können.