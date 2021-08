Neustart in den Turnhallen der Via-Claudia-Realschule

Unser Bestreben ist es nicht nur den Kindern die Freude an der Bewegung lieb zumachen, sondern sie zu fördern und die Grundfertigkeiten des Turnens zu erlernen. Damit verbunden sind Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft, Selbstbeherrschung, Höflichkeit, Freundschaft, Sicherheit und daraus entsteht ein gutes Selbstwertgefühl.Der Polizei-SV Königsbrunn bietet das Turnenfüram Freitag von 17 - 18 Uhr undfüram Dienstag von 18 -19 Uhr undfüram Dienstag von 19 - 20 Uhrwieder nach den Sommerferien an.Interessierte Kinder und Jugendliche können nach vorheriger Anmeldung an den Übungsstunden teilnehmen.Das Trainerteam von Erich Schneider mit Assistenten, Claudia Kirchberger und Petra Windirsch freuen sich auf Euch.Anmeldungen für das Probetraining nimmt für alle Gruppen Petra Windirsch unter; sowie für die 5-8 jährigen Claudia Kirchberger unterentgegen.werden helfende Hände gesucht!Wer hat Interesse und würde als Übungsleiter/in oder Sportlehrer/in mit Lizenz ins Team mit seinem Wissen einsteigen? Melde Dich bitte bei Petra Windirsch.Die Turnabteilung des PSV bietet nicht nur Kinder- und Jugendturnen an, sondern hat auch eineDie rüstigen Damen und Herren treffen sich Dienstag von 20 - 21:30 Uhr in der Realschule und es sind noch Plätze frei. Wer gerne mal Schnuppern möchte, meldet sich bitte vorher bei der Übungsleiterin Petra Windirsch unter 08231-32851 an.Über weitere Sportarten kann "Mann oder Frau" sich gerne unterwww.polizeisv-koenigebrunn.de informieren.