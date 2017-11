Neuer Vorstand beim BHC Königsbrunn

Zehn Jahre lang führte Elke Müller zusammen mit der zweiten Vorsitzenden Gigi Haug und Astrid Müller (Kassier/dritter Vorstand) die Königsbrunner Handballer an.Von einer Abteilung des TSV Königsbrunn zur Selbständigkeit als Beach-Handball-Club Königsbrunn – die Wandlung zu einem der größeren Vereine in Schwaben ist Frau Müller und ihrem Team hervorragend gelungen. Der Aufbau der eigenen Beachanlage, die Etablierung des Suzuki-Cups (Rasenturnier) sowie der Beachturniere (u.a. die German Beach Open) im Sommer sind nur einige Meilensteine ihrer Amtszeit.Es sind also große Fußstapfen in die der neue Vorstand, Andreas Fackler, tritt. Zusammen mit Gigi Haug und Sylvia Poedtke, ebenfalls neu im Team als Kassier/dritter Vorstand, möchte Herr Fackler den BHC weiter so erfolgreich leiten, wie Elke Müller es das letzte Jahrzehnt getan hat.