Neue formierte F2 des TSV Königsbrunn kommt gut in Fahrt

Die erste Saisionhälfte der F2 ist sehr Erfolgreich vorbei.

Mußten wir uns bei den ersten Spielern immer noch ein zwei Spieler von anderen F Jugenden ausleihen, konnten wir die letzten Spiele, aufgrund der Neuanmeldungen, immer auf den eigenen Kader zurückgreifen.Auch das Training zeigte ihre Wirkung und die Jungs (Mädchen haben wir leider aktuell keine im Kader) wurden von Spiel zu Spiel sichtbar sicherer und auch das Zusammenspiel funktionierte immer besser. Auch das Positionsspiel wurde von Spiel zu Spiel verbessert.Und so konnten wir die meisten unserer Spiele erfolgreich gestalten. Auch die vereinzelten Niederlagen waren immer knapp und hätten auch andersherum ausgehen können. Aber verlieren gehört auch zum Fußball dazu.Das lag sicherlich nicht zuletzt an der Trainings Beteiligung im Team, welche wirklich ausgezeichnet ist. Ob Regen oder Sturm, ob Kälte oder Sonnenschein die meisten Spieler waren immer pünktlich auf dem Trainingsplatz. Hier ein großes Danke an die Eltern, die hier ihre Kinder unterstützen und immer zum Training und den Spielen bringen!Auch unseren Junior Coaches gilt hier ein großes Dankeschön! Sie haben sich schnell in das Trainer sein eingefunden und gestalten das Training ausgewogen zwischen Ernst und Spaß aber immer mit viel Freude für alle.Ich denke auch deswegen haben wir weiter Zulauf zu dem Team und konnten so schon weitere Trainer mit einbinden, die dann eine weitere F Jugend im Frühjahr leiten werden. Also wenn auch Ihr Geburtsjahrgang 2013 / 2014 seid und Fußball spielen wollt, kommt doch zu einem Probe Training bei uns vorbei!Jetzt geht es zuerst mal immer am Donnerstag in die Halle. Vielleicht erlaubt es ja die CORONA Lage das wir auch das ein oder andere Turnier spielen können.