Meister- und Vizemeistertitel für den TSC dancepoint Königsbrunn

Königsbrunn : TSC dancepoint e. V. | Gerade mal 34 Tage war das Jahr am vergangenen Wochenende alt, da konnte man sich beim TSC dancepoint Königsbrunn bereits über den ersten Meistertitel freuen. Am Sonntag, den 03.02.2019 war der Nachbarverein in Neusäß, das Tanzsportzentrum Augsburg, Ausrichter der Bayerischen Meisterschaften der Klassen Senioren I-III D-A Latein.

Klarer Fünf-Tänze-Sieg

Mit professioneller Präsenz warenundvom TSC dancepoint Königsbrunn von Beginn an Herr auf der Fläche beim Turnier der Senioren II A Latein. Mit ihrer ganzen Routine überzeugte das sympathische Turniertanzpaar bereits in der Vorrunde und zog ungefährdet in die Endrunde ein. Im Finale mit sieben Paaren konnten sie die Wertungsrichter ebenfalls durch ihre technisch sauber getanzten Lateinchoreographien und ihre enorme Ausstrahlung auf der Fläche überzeugen und tanzten mit allen fünf gewonnenen Tänzen zum Bayerischen Meistertitel.

Aufstieg in die höchste Turnierklasse

Aber nicht nur den Bayerischen Meistertitel konnte das Ehepaar Parbel feiern, sondern auch den Aufstieg in die höchste Turnierklasse, die S-Klasse. Für jedes Turnierpaar ist es das Größte, den Aufstieg in die nächst höhere Klasse mit einem Turniersieg zu feiern. Und wenn es dann auch noch die Meisterschaft ist, dann ist das natürlich perfekt.

Um Wimpernschlag den Titel verpasst

Anders erging esund, die für den TSC dancepoint Königsbrunn in der Senioren II B Latein an den Start gingen. Mit souveräner Performance in der Vorrunde für das Finale qualifiziert, hatten sie hier einen leistungsmäßig ebenbürtigen Gegner. Nach gewonnener Samba und einem geteilten ersten Platz im Cha Cha Cha tanzten sie sich in der Rumba und Paso Doble auf Platz 2 und konnten sich im Jive nochmal den ersten Platz sichern. Nachdem alle Wertungen ausgerechnet waren, bedeutete dies zwar Platzzifferngleichheit, am Ende aber nach Skatingtabelle doch der 2. Platz in der Gesamtwertung. Ein ausgesprochen knappes Ergebnis. Trotzdem war die Freude über den Vizemeistertitel natürlich groß.

Weitere Finalteilnahmen

Weitere Paare des TSC dancepoint Königsbrunn konnten das Finale erreichen. In der Senioren III A Latein tanzten sichundauf den 4. Platz und in der Senioren II A Latein konntenundden 6. Platz für sich verbuchen. Für die Paare des TSC dancepoint Königsbrunn eine wirklich erfolgreiche Meisterschaft.