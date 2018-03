Anzeige

Meister der Meister

Die B-Jugend Handballer des BHC Königsbrunn gewinnen etwas überraschend, aber auf Grund einer herausragenden Mannschaftsleistung völlig verdient, das Finalturnier der Staffelmeister aller bayerischen Bezirksoberligisten und küren sich damit nach einer überragenden Saison zum Meister der bayerischen ÜBOL.



Als Ausrichter der diesjährigen Finalrunde empfing der BHCK die Gäste vom TSV Rothenburg, die SpVgg Altenerding, den TSV EBE Forst United und den SC Vöhringen.

Dabei traten die die Brunnenstädter bei diesem hervorragend organisierten Turnier bestenfalls als Außenseiter an. Als Favoriten gingen die SpVgg Altenerding und vor allem die mit ihrem aktuellen Nationalspieler Florian Schmid angereisten Rothenburger ins Rennen.



Am Ende waren es aber die Königsbrunner, die sich nach deutlichen Siegen gegen Vöhringen, Forst United und Altenerding und einem Unentschieden gegen Rothenburg auf Grund des besseren Torverhältnisses gegenüber Rothenburg zum verdienten Meister der ÜBOL krönten. Unterstützt von einem fantastischen Publikum zeigten die Brunnenstädter vor allem im alles entscheidenden Spiel gegen Altenerding ihre bis dato beste Saisonleistung. Auf jede taktische Variante der Altenerdinger hatten sie die passenden Antworten parat, und gewannen letztendlich auch in der Höhe verdient mit 17:9. Da die Rothenburger ihrerseits nur mit 11:10 gegen Altenerding gewinnen konnten, holten sich die Jungs des BHCK nach einer langen Saison den Meistertitel und feierten diesen ausgelassen mit den überaus zahlreich erschienenen Fans in der Willi-Oppenländer-Halle.

