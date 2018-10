Anzeige

Männliche D-Jugend bei der Mini-WM

Am 3. Oktober startete die männliche D-Jugend des BHC Königsbrunn in die Mini-WM.

Die Gegner in der Vorrundengruppe A hießen Vöhringen, Kempten-Kottern, Niederraunau, Gilching und Fürstenfeldbruck.

Gespielt wurde in Fürstenfeldbruck, die ersten drei Mannschaften würden sich für die nächste Runde qualifizieren.

Wir durften Frankreich vertreten, gingen also als "amtierender Weltmeister" in das Turnier.

Im ersten Spiel durfte man sich wieder einmal mit Vöhringen messen.

Die Spiele zwischen diesen beiden Mannschaften im Ligabetrieb waren immer eng, und so sollte es dieses Mal auch wieder ein echter Krimi werden.

Am Ende hatte aber der BHC knapp die Nase vorne und entschied das Spiel mit 7:6 für sich.

Man war somit erfolgreich in das Turnier gestartet.

Gegen Kempten-Kottern wollten die Jungs den Rückenwind des Auftaktsieges mitnehmen.

Dies gelang und wir erspielten uns einen 12:8 Sieg.

Zwei Spiele, zwei Siege.

So weit, so gut.

Der nächste Gegner war allerdings Niederraunau.

In der Qualifikation zur Mini-WM trennte man sich noch unentschieden. Dieses Mal konnte man jedoch einen 7:5 Sieg einfahren.

Der nächste Gegner waren die bisher sieglosen Jungs aus Gilching.

Wer aber dachte, es würde ein einfacher Sieg werden wurde schnell enttäuscht.

Nach einem Unentschieden zur Halbzeit konnte der BHC das Tempo aber noch einmal anziehen und gewann mit 13:10.

Mit vier Siegen war man somit schon vor dem letzten Spiel für die Hauptrunde qualifiziert.

Letzter Gegner war der Gastgeber aus Fürstenfeldbruck.

Deutschland gegen Frankreich um den Gruppensieg.

Leider konnte man hier nicht mehr mithalten und kassierte eine deutliche 6:15 Niederlage.

Dennoch konnte man auf die gezeigte Leistung an diesem Tag stolz sein und verschaffte sich mit 2:2 Punkten eine ordentliche Ausgangsposition für die Hauptrunde.

Glückwünsche an Fürstenfeldbruck für den ersten und an Vöhringen für den dritten Platz.

Wir sehen uns am 4. November wieder zur nächsten Runde.

