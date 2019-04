Lucie holt u17 Titel bei deutscher Meisterschaft – Nina glänzt mit Bronze in der u13 bzw. Gold in der u11

Lucie Mährle, Mädchen u17 – Platz 1

Nina bei der Sandwisch, Mädchen u13 – Platz 3 / Mädchen u11 – Platz 1

Antonia Skerhutt, Mädchen u15 – Platz 5

Robin Thornton, Jungen u11 – Platz 9

Im Mädchen u17 Feld waren leider nur 4 Teilnehmerinnen am Start und spielten alle in einer Gruppe. Lucie trat im letzten Jahr in der u17 an und wird im nächsten Jahr in die u19 wechseln. Am Samstag gegen Maxine van der Heyden und Paula Rupp hatte Lucie keinerlei Probleme und gewann locker mit 3:0 Sätzen. Im Finale musste Lucie am Sonntag gegen die einen Jahrgang jüngere Anna Karina Moreno Kopp antreten, welche auch nächstes Jahr noch in der u17 spielen darf. Satz eins gewann sie ganz schnell mit 11:5. Im zweiten Satz begann sie wieder souverän. Ab Mitte des Satzes kam jedoch Anna besser in Spiel und ging mit 7:4 in Führung. Lucie gewann Satz zwei am Ende nach kämpferischer Leistung und leichten Fehlern ihrer Gegnerin noch mit 11:9. Im dritten Satz kam Lucie nie richtig ins Match und verlor diesen mit 5:11. Im vierten Satz war bis Mitte des Satzes alles ausgeglichen. Am Ende gewann Lucie diesen auf Grund der besseren körperlichen Konstitution mit 11:8. Mit diesem 3:1 Sieg wurde sie ihrer Favoritenstellung gerecht und holte den Titel.Im Mädchen u13 Feld spielte Nina in einer 7er Gruppe jede gegen jede. Drei Matches verlor Nina deutlich mit 3:0 Sätzen. Ein Spiel gewann sie deutlich mit 3:0 Sätzen. Zwei Spiele gewann sie nach großem Kampf ganz knapp mit 3:1 Sätzen, was am Ende wichtig sein sollte. Am Ende hatte Nina in ihrer Gruppe drei Siege und drei Niederlagen zu Buche stehen, ebenso wie Lea Braun. Auf Grund des direkten Vergleiches – hier hat Nina 3:1 gewonnen – erreichte sie etwas unerwartet mit dem 3. Platz das Stockerl und konnte damit die weite Heimreise von Hamburg nach Königsbrunn geniesen. Dies bedeutet gleichzeitig den Titel bei Mädchen u11. In diesem Feld hätte die Nina als Jüngste eigentlich gespielt, aber der Wettbewerb wurde mangels Teilnehmerinnen nicht ausgespielt.Antonia spielte bei 10 Teilnehmerinnen in der u15 und hatte in ihrer Gruppe 4 Spiele. Gegen die spätere deutsche Meisterin Lea Iris Murizi war sie beim 0:3 chancenlos. In ihrem zweiten Match gegen Zion Odametey wurde es eine enge Begegnung welche Antonia mit 1:3 Sätzen knapp verlor. Die anderen beiden Matches gewann sie locker mit 3:0 Sätzen. Mit Platz drei in der Gruppe spielte sie damit um Platz fünf gegen Marie Lang. Hier zeigte sie ein gutes Spiel und gewann souverän mit 11:8, 11:4 und 11:7. Mit dem 5. Platz konnte sie zufrieden die Heimreise antreten.Robin spielte mit noch 10 anderen Jungs in der u11 und musste in einer 6er Gruppe antreten. In seiner Gruppe gewann er ein Match klar mit 3:0 Sätzen. Ein Spiel verlor er nach großem Kampf ganz knapp mit 2:3 Sätzen. In den anderen drei Spielen hatte er beim 0:3 keine Chance. Am Ende reichte es zu Platz fünf in seiner Gruppe und dies bedeutete das Match um Platz 9. In diesem gegen Emil Mühsam schaffte Robin einen deutlichen, souveränen 3:0 Sieg mit 11:6, 11:0 und 11:8. Robin hat auf Grund seines Alters noch viel Zeit und konnte mit Platz 9 und seinen zwei Siegen sehr zufrieden sein.