Linedance - ist nix für Greenhorns

Königsbrunn : AWO Begegnungsstätte |

Sie wollen wieder Freude an der Bewegung und dem gemeinsamen Tanzen erleben? Sie wollen Ihren Körper spüren und miteinander lachen? Dann sind Sie hier genau richtig. Beim Linedance werden einfache Schrittkombinationen geübt. Linedance wird ohne Partner getanzt. Ab zum Telefon und melden Sie sich an!



Der Einstieg ist nach Absprache jederzeit möglich. Wir freuen uns über neue Linedancer.



Telefon: 08231 / 86650 oder per



E-Mail: awo-koenigsbrunn@arcor.de



Wenn Sie noch mehr über das Kursprogramm der Arbeiterwohlfahrt in Königsbrunn erfahren wollen, besuchen Sie unsere Homepage: www.awo-koenigsbrunn.de





Kurs 1: Donnerstag, 15.45 Uhr – 16.45 Uhr

Kurs 2: Donnerstag, 16.45 Uhr – 17.45 Uhr



Gebühr 28.00 €

Mitglieder 22.40 €



Leitung: Anita Döbler