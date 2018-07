Königsbrunner Schwimmer zeigen erfreuliche Ergebnisse auf der 50-Meter-Bahn

Eine Woche später traten Tabea Meinig und Katja Fieger auch bei den Bezirksmeisterschaften auf der Langbahn in Kempten an. Katja Fieger freute sich in der AK20 über die Silbermedaille über 400 Meter Freistil. Tabea Meinig verblüffte auf der 100-Meter-Brust-Strecke mit einer Steigerung um ganze fünf Sekunden auf tolle 1:44,22 Min. und holte sich damit einen hervorragenden fünften Platz auf Schwäbischer Ebene. SG-Kollegin Celia Melzer, ebenfalls Jahrgang 2007, ging über die gleiche Strecke an den Start und kam auf Rang 15. Felix Wild schwamm in der jüngsten Altersklasse 2009 über 100 Meter Brust auf Rang zehn.