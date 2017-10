Kleinstschülerteam des EV Königsbrunn startet in die Punktrunde

Die Gegner an diesem Sonntag sollten der EV Bad Wörishofen, die Spielgemeinschaft Buchloe/Landsberg und die Spielgemeinschaft Ulm/Burgau sein.Pünktlich um 10 Uhr würde zum ersten Bulli des Tages gebeten. Der Gegner in Spiel eins war die Spielgemeinschaft aus Ulm und Burgau sein. Nach der sehr durchwachsen Vorbereitung, mit einem letzten und vorletzten Platz, hofften alle Beteiligten auf das nötige Scheibenglück. Schnell stellte sich heraus, dass das Training der letzten Wochen Früchte trug und man die SG Ulm / Burgau mit einem klaren 5:0 nach 30 gespielten Minuten zurück in die Kabine schicken konnte.In Spiel zwei, traf man nach einer kurzen Pause, auf die "Wölfe" aus Wörishofen. Das Wörishofer Kleinstschülerteam stellte sich mit aller Macht gegen die kleinen Pinguine. Dies und zwei kleine Unachtsamkeiten verhalfen den "Wölfen" zu einer frühen 2:0 Führung. Doch der Königsbrunner Sturm lies sich davon nicht einschüchtern. Ein ums andere mal wurden Schüsse auf das gegnerische Tor abgegeben. Leider konnte nur einmal der Torhüter überwunden werden. So trennte man sich mit einem knappen 1:2.Zur Schlußpaarung des Tages sah man sich den Hausherren aus Landsberg und Buchloe gegenüber. Scheinbar von der Niederlage aus Spiel zwei angespornt, nahm man den generischen Goali unter Dauerbeschuss. Dies sollte auch schnell zum Erfolg führen. Sechs mal musste der Buchloer Schlußmann hinter sich greifen. Doch kampflos wollten sich die Hausherren nicht geschlagen geben und konnten innerhalb kürzester Zeit drei mal Jubeln. So endete das Spiel mit einem verdienten 6:3 aus Königsbrunner Sicht.Nach drei gespielten Partien stehen nun zwei Siege und 12:5 Tore auf der Habenseite. Auf Grund des besseren Torverhältnisses führ man glücklich, mit einem hart erkämpften ersten Platz, wieder zurück nach Königsbrunn.Das nächste Mal greifen die Königsbrunner Kleinstschüler am 25.11.2017 ins Geschehen ein.Spielbeginn, auf heimischem Eis ist um 11:30 Uhr. Gegner an diesem Tag werden die kleinen Panther aus Augsburg, der EV Bad Wörishofen und die Spielgemeinschaft Landsberg/Buchloe sein.