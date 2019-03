Kartpräsentation des Racing Team Königsbrunn e.V. im ADAC

Während der Zuschuss der Stadt und des ADACs für die Beschaffung der Karts benutzt wurde, sponserte die Firma MedeleSchäfer „das Aussehen“ der Sportgeräte. Die schwarzen PCR-Karts sind mit dem Logo und Mercedessternen des Autohauses, den Schriftzügen der Firma Hama Trucks, den Vereinsschriftzügen und Zielflaggenoptik beklebt, ein echter Hingucker.Ausgestattet sind die neuen Karts mit einem Katalysator und einem Flüsterschalldämpfer, die sowohl die Luftverschmutzung als auch die Lärmbelästigung vermindern. Mit diesen Fahrzeugen wird hoffentlich auch die Suche nach einem geeigneten Trainings- und Veranstaltungsgelände leichter.Die Spende der Firma Hama Trucks verwendeten wir für die Beschaffung und Bestickung der neuen Overalls, sodass unsere Fahrer nun einheitlich auf den Turnieren auftreten können.In den letzten zwei Jahren qualifizierte sich das Racing Team Königsbrunn e. V. im ADAC für die südbayerischen Meisterschaften. In den zwei vergangenen als auch in der kommenden Saison richtete der Verein einen Qualifikationslauf in der Region West für den Bereich Südbayern aus.In diesem Bereich fahren und trainieren die Vereine mit PCR-Karts, die sich anders fahren lassen als die Mach1-Karts, mit denen wir bisher trainierten. Damit wir uns mit den Sportlern aus ganz Südbayern ohne Nachteile messen können (andere Sitzeinstellung, stärkerer Lenkeinschlag, direktere Bremsen), beschloss der Vorstand unseres Vereins, ebenfalls PCR-Karts für unsere Fahrer zu beschaffen. Somit können die Kinder und Jugendliche im Training mit beiden Versionen auf die jeweiligen Rennen vorbereiten und müssen sich nicht erst innerhalb weniger Sekunden im Wettkampf auf das Kart und dessen Eigenheiten umstellen.Die Rennoveralls und die PCR-Karts wurden im Ausstellungsraum der Firma MedeleSchäfer in Königsbrunn präsentiert. Die Fahrer des Vereins befreiten die noch verhüllten Karts und freuten sich über die neuen designten Fahrzeuge, die sie zum ersten Mal sehen konnten. Der Erste Vorsitzende Hans-Peter Bermann-Pyrkosch informierte die Anwesenden zu den Neubeschaffungen, bedankte sich bei den Sponsoren und übergab an Herrn Ersten Bürgermeister Franz Feigl das Wort. Er erläuterte, Grundstücke seien in Königsbrunn ein rares Gut und bedankte sich bei Herrn Peter Schäfer, dass sie das Racing Team mit der Trainingsfläche unterstützen. Er wünschte den Fahrern gute Ergebnisse mit den neuen Fahrzeugen. Herr Schäfer zeigte sich zuversichtlich, dass der Verein weiterhin auf dem Firmengrundstück trainieren könne. Für ihn sei es wichtig, dass sich Kinder und Jugendliche in einem Verein engagieren. Er wünschte den Sportlern eine verletzungsfreie Saison.Nach der Enthüllung der Karts und einer Foto-Session konnten die Vereinsmitglieder noch ein leckeres Catering, gestellt von der Firma MedeleSchäfer, genießen.Das Racing Team Königsbrunn e. V. im ADAC bedankt sich bei seinen Förderern und bietet Interessenten die Möglichkeit, sich sowohl beim Marktsonntag als auch beim Samstagstraining selbst ein Bild von diesem anspruchsvollen Jugendsport zu machen.Momentan trainieren wir am Samstag auf dem Gelände des Autohauses MedeleSchäfer (Messerschmittring 2, Königsbrunn) von 13 bis circa 16 Uhr. Ab wann das Vormittagstraining wieder angeboten wird, können Sportbegeisterte unserer Homepage entnehmen.Weitere Infos unter: http://racing-team-koebrunn.wixsite.com/home