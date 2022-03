Juniorenpaar des TSC dancepoint Königsbrunn ist Süddeutscher Meister über 10 Tänze

Königsbrunn : TSC dancepoint e. V. |

Der Landestanzsportverband Bayern und der ausrichtende Tanzsportclub Savoy luden am Samstag, den 12. März 2022 u.a. alle Paare der Startklasse Junioren II B nach München ein, um den Süddeutschen Meister in der Kombination zu küren.

Insgesamt traten bei diesem Wettbewerb, das als Qualifikationsturnier für die Deutsche Meisterschaft gilt, 12 Paare an. Davon kamen neun Paare aus Baden-Württemberg und drei aus Bayern. Mit dabei waren auch Avom TSC dancepoint Königsbrunn. In der Altersklasse Junioren II sind alle Wettbewerbs-Teilnehmer*innen nicht älter als 15 Jahre.Bei allen 10 Tänzen der Kombination gaben die Turnierpaare ihr Bestes. Der feststehende Begriff Kombination beinhaltet sowohl die Lateinamerikanischen Tänze Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba, Paso Doble und Jive, als auch die Standard-Tänze Langsamer Walzer, Tango, Wiener Walzer, Slow Foxtrott und Quickstep. Es ist eine beachtliche Leistung der Junioren für 10 verschiedene Tänze Schrittfolgen einzustudieren und diese dann, möglichst fehlerfrei und bis zum Schluss ohne Leistungsreduktion, den 5 Wertungsrichtern aus 3 Landesverbänden zu präsentieren.Unter den zahlreichen Zuschauern, Trainern (u.a. Andrzej Cibis, bekannt aus der RTL-Sendung Let`s Dance), Betreuern, Eltern und Fanclubs war auch Udo Wendig, Präsident des TSC dancepoint, vor Ort, um Anton und Viktoria anzufeuern.Das Turnier war ein Erfolg auf der ganzen Linie für das dancepoint-Paar. Bei allen 10 bewerteten Tänzen erzielten Anton und Viktoria jeweils den 1. Platz, also ein klarer Sieg der Süddeutschen Meisterschaft für die beiden. Auf den zweiten Platz kamen Daniel und Lidia Stoll vom Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach, den dritten Platz belegten Korbinian Kraus und Iarina Petrut vom TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg.Wir gratulieren unserem Paar zu diesem Spitzenergebnis und wünschen für die Teilnahme bei der Deutschen Meisterschaft, die am 07. Mai in Stuttgart stattfindet, viel Erfolg.