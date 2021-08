Jahreshauptversammlung mit Wahlen beim MAC Königsbrunn e.V. im ADAC

Bei bestem Biergartenwetter lud der MAC Königsbrunn e.V. zur Jahreshauptversammlung 2021 am 30. Juli ein. 27 Mitglieder folgten der Einladung in die Räumlichkeiten des Trachtenheimes.

Nach einer kurzen Begrüßung der Versammlung durch den ersten Vorstand Günther Wagner richtete der 2. Bürgermeister der Stadt Königsbrunn, Herr Maximilian Weller, seine Worte an die Anwesenden. Er lobte das Engagement des Vereins trotz der Corona Krise und vor allem die Erfolge der BMX Sparte bei der Bayerischen Meisterschaft 2020.Erfreulich sind die Mitgliederzahlen des MAC zum 01.01.2021, elf Austritten stehen sechs Neueintritte gegenüber, leider aber auch drei Todesfälle. So ergibt sich eine Gesamtmitgliederzahl von 165. Zum Gedenken an Jürgen Bachmann, Johann Frisch und Herbert Schön erhoben sich die Mitglieder.In einem kurzen Rückblick wurde das vergangene Jahr vorgetragen, in dem immer wieder das Wort„eigentlich“ auftauchte, eigentlich wollten wir vieles, aber kein Corona. Die Jahreshauptversammlung 2020 konnte im Februar noch regulär durchgeführt werden, hingegen rückte ein Trainingsbeginn und den damit verbundenen Maßnahmen zur Herstellung der Jugend-Sportanlage am Ilsesee mit dem Lockdown am 22. März in weite Ferne. Ab Mitte Mai durfte langsam wieder mit dem Training begonnen werden, in Kleinstgruppen bzw. im Einzeltraining konnten die Trainer die BMX Sportler betreuen, an ein Kart-Training war zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu denken.Sportliche Wettkämpfe wurden größtenteils abgesagt, da ist es umso erwähnenswerter, dass beim einzigen BMX Rennen in Deutschland zwei erste Plätze bei der Bayerischen BMX Meisterschaft in Peißenberg durch Jasmin Straßner und Raphael Ortel in ihren Klassen eingefahren werden konnten. In der Sparte Kart-Slalom sicherte sich Destiny Dialog zwei Mal einen vierten Platz und somit einen Startplatz beim Kart Slalom Festival beim MC Wasserburg im Oktober. Auch der einzige Moto-Cross Fahrer, Stefan Frank, wurde durch Corona ausgebremst, die letzten Läufe zur Tschechischen und Schweizer Meisterschaft fanden einreisebedingt ohne ihn statt. Auch die sonst immer sehr gut besuchte Jahresabschlussfeier des MAC musste abgesagt werden.Positiv waren die Zahlen die Schatzmeisterin Martina Wagner vorzutragen hatte. Trotz Corona erwirtschaftete der MAC einen Vermögenszuwachs und so wurde die Vorstandschaft aufgrund der Kassenprüfung durch Martina Vogt und Thomas Schmid durch die Versammlung einstimmig entlastet.Für die Jahresabschlussfeier und zum 70-jährigen Vereinsjubiläum lagen bereits diverse Urkunden und Ehrennadeln des ADAC vor, doch Corona ….So nahm Stefanie Fließ diese Ehrungen als Ihre letzte Amtshandlung im Amt des 2. Vorstandes beim MAC vor. Die „ADAC Ehrennadel für besondere Verdienste“ erhielten Jasmin Straßner, Sascha Ortel, Monika Stolz und Manfred Fließ verliehen. Sie engagierten sich speziell für den MAC, sei es bei Umbauarbeiten, diversen Arbeitseinsätzen, Veranstaltungen oder im Training. Da diese Nadeln alle durch den ADAC verleihen werden, ist hierfür eine Vereinsmitgliedschaft und eine persönliche Mitgliedschaft im ADAC notwendig. Die „ADAC Ehrennadel in Silber“ erhielt Martina Wagner und die „ADAC Ehrenadel in Gold“ wurde an Ernst Hoff verliehen. Herr Ernst Hoff ist im Verein und in der Vorstandschaft unermüdlich bis heute seit 2006 tätig, zuerst als Kart Organisation, dann später als Trainer und Schrauber.Nach sechs Jahren Tätigkeit als 2. Vorstand schied Stefanie Fließ aus der Vorstandschaft aus, sie organisierte während ihrer Amtszeit so manches Rennen, unzählige Arbeitseinsätze, und hielt durch ihre Geschicke die BMX Sparte immer am Laufen. Während der Pandemie war sie es, die für den MAC die Infektionsschutzgesetze umsetzte und gültige Hygienekonzepte erstellte, annähernd täglich neue Ausführungsbestimmungen durch den BDR, BRV, BLSV, ADAC und Landratsamt machten das Hygienekonzept zu einer lebenden Datei. Der MAC Königsbrunn bedankt sich auf diesem Weg nochmals bei Frau Stefanie Fließ für ihr Engagement. Natürlich versprach sie, wann immer nötig, für den Verein weiterhin zur Verfügung zu stehen und zu unterstützen.Als Wahlvorstand für die anstehende Wahl wurde Holger Rebele gewählt, sowie die beiden Wahlhelfer Jasmin Straßner und Dominik Benning. Laut Wahlprotokoll wurde zum 2. Vorstand der bisherige Jugendleiter Holger Stolz gewählt, seine Nachfolgerschaft tritt Sten Straßner, aktiver BMX Fahrer und Trainer, an. Die beiden stellvertretenden Jugendleiter in den Sparten BMX und Kart, Sascha Ortel und Viola Wetzenbacher, wurden in ihren Ämtern bestätigt. Ihnen obliegt auch die Organisation in ihren Sparten. Ebenso wurden Michaela Kolotzek in ihrer Tätigkeit als Sportleiterin, Martina Vogt und Thomas Schmid als Kassenprüfer bestätigt. Der Vorstand bedankte sich bei den gewählten für ihren Einsatz beim MAC und gratulierte zur Wahl.Nicht zur Wahl standen der 1. Vorstand Günther Wagner, die Schatzmeisterin Martina Wagner, sowie Schriftführer Steffan Schult.Noch in der Planung für 2021 sind das Ferienprogramm, eine Kart-Slalom Veranstaltung, ein BMX Rennen sowie die Jahresabschlussfeier Ende November.Unter Verschiedenes wurde noch eine moderate Beitragserhöhung für die Aktiven beim MAC beschlossen.Text: Günther Wagner / Holger Stolz