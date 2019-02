Jahreshauptversammlung 2019 beim MAC

In der Satzung ist verankert wann wer neu gewählt werden muss. Beim MAC Königsbrunn e.V. im ADAC wird immer für einen Zeitraum von zwei Jahren gewählt, allerdings nicht immer die gesamte Vorstandschaft sondern nur ein Teil davon.

Doch bevor es zur Wahl kam begrüßte Vorstand Günther Wagner die Vereinsmitglieder im Gasthof Krone in Königsbrunn. Frau Petra Zeininger, Stadtratsmitglied und selbst Mitglied beim MAC, überbrachte die Grüße der Stadt an die 28 anwesenden Mitglieder. Sie lobte das Engagement des MAC für die sportlichen Aktivitäten, Kart Slalom und BMX, vor allem im Jugendbereich.Günther Wagner hielt einen kurzen Jahresrückblick über allgemeine Veranstaltungen wie die Teilnahme am Ferienprogramm, dem Königsbrunner Herbst oder auch die Durchführung des ADAC FahrradTurniers „Augsburg und Umgebung 2018“. Die Referenten der einzelnen Sparten Adam Kolotzek (BMX) und Andrea Wirthmüller (Kart Slalom) wussten auch nur positives zu berichten. Die Leistungen der einzelnen Sportler wurden bereits bei der Jahresabschlussfeier entsprechend gewürdigt.Martina Wagner, Schatzmeisterin, verlas die einzelnen Posten des Kassenberichtes mit einem durchaus positiven Ergebnis. Die Kassenprüfer Martina Vogt und Thomas Schmid bescheinigten eine sehr gute Buchführung, sodass einer Entlastung der Schatzmeisterin nebst der Vorstandschaft nichts im Wege stand.Doch bevor es an die Wahlen ging wurde Vereinsmitglied Hartmut Peter für 50 Jahre Zugehörigkeit mit einer Urkunde und einem kleinen Präsent geehrt. Verabschiedet aus der Vorstandschaft wurden Santra Frank, 18 Jahre als Sportleiterin tätig, sowie Attila Toldi, der sich sieben Jahre um die Organisation im Bereich BMX kümmerte. Weiterhin schied Andrea Wirthmüller als Kar-Organisatorin aus.Bei den anschließenden Wahlen wurde Stefanie Fließ als zweiter Vorstand ebenso bestätigt wie Ernst Hoff als Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit und Kart Trainer. Michaela Kolotzek stellte sich als neue Sportleiterin zur Wahl, Sascha Ortel und Stefan Weiß als Organisatoren für die Bereiche BMX und Kart. Alle wurden einstimmig gewählt.Zum Schluss gab es noch einen Ausblick auf das kommende Sportjahr mit einem Kart Slalom im Mai und einer BMX Veranstaltung im Juli. Die Teilnahme am Königsbrunner Ferienprogramm ist ebenfalls gesichert. Zwischenzeitlich werden die MAC-ler das Gelände etwas umbauen und neu gestalten.