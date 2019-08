Ihr seid Geburtsjahrgang 2011 (oder auch jünger / älter) und wollt Fußball spielen? ﻿

Königsbrunn : Sportzentrum West |

Eure Eltern oder Ihr meint ihr solltet euch mehr sportlich betätigen?

Ihr wollt in einem Verein und neue Freunde kennenlernen?

Ihr spielt heute in eurer Freizeit oder in der Schule schon ständig Fußball?

Oder Ihr wollt jetzt auch erst mit dem Fußball beginnen?

Oder, oder….

Wir bieten in allen Altersklassen leistungsgerechte Teams vom Anfänger bis zum Könner.

Wir bieten euch eine moderne und top gepflegte Infrastruktur am Sportzentrum West in Königsbrunn. Ganzjähriges Trainings auch im Winter kostenfreie Bereitstellung von Hallenzeiten in Königsbrunner Sporthallen.

Ausgebildete und Qualifizierte Trainer.

Wir haben viele Judendtrainer, die selber noch aktive bei uns Fußball spielen und sich teilweise schon zum BFV Lizenztrainer weitergebildet haben. Allen „Elterntrainern“ bieten wir aktive kostenfreie Aus- und Weiterbildungen an.

Wir haben viele Judendtrainer, die selber noch aktive bei uns Fußball spielen und sich teilweise schon zum BFV Lizenztrainer weitergebildet haben. Allen „Elterntrainern“ bieten wir aktive kostenfreie Aus- und Weiterbildungen an. Bereitstellung aller Trainings und Spiel Materialien.

Dann kommt doch zum Probetraining beim TSV Königsbrunn. –> Link zur Anmeldung Als zusätzliches, teilweise Kostenpflichtiges Angebot, haben wir für Torhüter eine Kooperation mit der Augsburger Torwartschule am Platz. Für die Feldspieler sind wir kurz vor dem Abschluss einer Kooperation mit eine Namhaften Fußballschule.Alle weiteren Informationen findet ihr im Infobereich auf unserer Webseite.Wir freuen uns auf euch!