Hyeonsil Bruderschulen Königsbrunn - starke Prüfungen am 09.02.2019

In 5 Kategorien wurden die Prüflinge getestet. 100 Kicks in einer Minute werden verlangt, eine Technik aus dem Unterricht, 1Kick/1Kick - die Freikampfvorstufe für alle Weiß- und Gelbgurte, die Hyong (der Formenlauf) und der Bruchtest bei dem der Schüler seine Stärke zeigen kann.Ein besonderes Highlight waren die 7 Hyeonsil-Kids die Ihre ersten Prüfungen ablegen konnten. Das Kidsprogramm ist ein Vorstufenkurs für alle Kids ab 3 Jahre bis ca. 5 Jahre, die Kleinsten haben zweimal die Woche 30 Minuten Training. Sechs Kinder haben die Prüfung zum "Captain" abgelegt und der 5 jährige Kirill hat nun den 10. Kup und seinen ersten Anzug erhalten. Er darf jetzt am Unterricht für die 5 - 8 jährigen teilnehmen.Herr Braun und seine Schwarzgurte gratulieren ganz herzlich allen Prüflingen zur ihrer starken Leistung.