Herren: Die etwas andere Schnitzeljagd!

Nachdem die Männer des BHC nun schon wieder voll in der Vorbereitung stecken und nächste Woche zu unserem Fitnesspartner „Corefitz“ dürfen, gab’s zu Beginn der Vorbereitung im Mai noch eine kleine Schnitzeljagd zu bewältigen. Dies wollten wir natürlich nicht verheimlichen und noch einen kleinen Nachbericht schreiben…..



Die vier Gruppen wurden ausgelost und hatten einige Aufgaben zu bewältigen. Sie mussten versuchen von Personen, öffentlichen Orten und Gegenständen rund um Königsbrunn Fotos in eine eigenerstellte Whatsapp Gruppe zu stellen.. Auf der Liste standen Musikinstrumente, Ferrari`s, Popcorn, Klobürsten, Ortsschild von Mering, Haunstetter Handballer, Spielplatz, Bürgermeister, Holzstapel etc. Die Aufgaben wurden vorbildlich erfüllt und auch die Einfälle wie man was interpretiert waren nicht von schlechten Eltern….



Auch Königsbrunns Oberhaupt Franz Feigl wurde in die BHC Schnitzeljagd mit eingebunden. Für ein Foto mit ihm gab´s 25 Punkte. So wurde es sogar zweimal besucht und spielte auch jedes Mal sympathisch mit.

