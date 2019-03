Gute Ergebnisse in Stuttgart

Der Heiko-Fischer-Pokal

(22.-24.02.2019) in Stuttgart ist für die Eiskusntlauf-Meisterschaftsläufer des TSV Königsbrunn jedes Jahr ein wichtiger Termin, um sich mit Läufern auch aus anderen Bundesländern zu messen. Samuel und Josua Strobl traten hier in der Gruppe "Nachwuchs U15" an, was speziell für Josua (Bild: mk-sportphoto.de) bedeutet, sich mit Läufern zu messen, die bis zu 4 Jahre älter sind. Mit einem 5. Platz erzielte er ein tolles Ergebnis. Sein Bruder Samuel konnte sich in der Kür noch um einen Platz gegenüber dem Kurzprogramm verbessern und wurde am Ende 7.Die Form beider vor den am 08.03. beginnenden Bayrischen Jugend-Meisterschaften stimmt, für Josua kommt davor noch die Premiere im Deutschland-Pokal (01.-03.03.2019).