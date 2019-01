Gut in die Saison gestartet

nutzte vor Weihnachten einen Kurzurlaub am Kronplatz, um beim dortigen Schülerrennen der Kategorie 3 – dem Christmas-Race-einem Riesenslalom teilzunehmen. Gleich beim ersten Punkterennen gelang ihr der Sprung auf den 1. Podestplatz.Weiter ging es am 05.Januar mit einem Slalom, Rennen der Kategorie 3 am ATA in Oberjoch, wo Amelie den 3. Platz erzielte. Eine tolle Leistung, zudem als jüngerer Jahrgang 2006 in der Gruppe der U14 Mädchen.Ebenfalls im Jahrgang U14 starteten die beiden Rennläufer Manuel Bschorr und Kuchenbaur Fabian, die die Plätze 8 und 10 belegten. Sebastian Witschas, Jahrgang U16 kam auf Rang 9.