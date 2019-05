Großes Turnierwochenende und Bayernpokal

Königsbrunn : TSC dancepoint e. V. | TSC dancepoint e.V. | Der TSC dancepoint Königsbrunn war am Wochenende Gastgeber des zweiten Bayernpokalwettbewerbs in diesem Jahr. Traditionell findet das Seniorenturnier am letzten Aprilwochenende statt.

ZDF - Zahlen - Daten - Fakten

Sowohl am Samstag als auch am Sonntag werden für die Altersgruppen der Senioren I bis III alle Leistungsklassen von der D-Klasse bis zur S-Klasse in den Standard- und Lateintänzen, insgesamt 47 Turniere angeboten. Über 300 Startmeldungen konnte der TSC verzeichnen. 296 Starts waren es dann (ein paar kurzfristige Abmeldungen gibt es immer). Allein die Paare des TSC dancepoint verzeichneten schon 39 Starts und warteten unter anderem mit 32 Finalteilnahmen, 5 Turniersiegen, 8 zweiten und 9 dritten Plätzen auf.

Super Tanzen, super Stimmung

Von den Turniereinsteigern bis zu den S-Klässlern (das S steht im Tanzsport für Sonderklasse und beschreibt die höchste zu erreichende Turnierklasse) wurde unermüdlich geackert. So starteten die ersten Turniere des Tages bereits um 09:00Uhr und die letzten kurz vor 19:00Uhr. Bei durchwegs super Stimmung bekamen die Zuschauer über alle Klassen hinweg tolles Tanzen zu sehen.

Ein- und Aufsteiger zu verzeichnen

Neu im Turniergeschehen dabei und ihre ersten beiden Turniere getanzt haben für den TSC dancepoint Königsbrunn in der Sen. I D Standard zum einen Simon Kalo und Julia Schober und zum anderen Gerhard Miller und Olga Keterling. War es am Samstag ein vierter und ein fünfter Platz, tauschten die Paare am Sonntag die Plätze und belegten in umgekehrter Reihenfolge Platz drei und vier. Immer schön, wenn sich aktive Tanzpaare trauen, Wettkämpfe zu bestreiten. Schon sehr viel mehr Turniererfahrung haben Dieter und Silvia Prey, Senioren III Paar im Standard. Fehlten am Samstag mit dem sechsten Platz in der Sen. III C noch genau zwei Pünktchen, klappte es dann am Sonntag mit dem Aufstieg in die B-Klasse. Noch eine Schippe drauf legten Konrad und Susanne Reinauer. Zunächst holten sie in der Klasse Sen. II A Standard einen ungefährdeten und souveränen Sieg, um dann als Siegerpaar in der anschließenden S-Klasse mit dem zweiten Platz den Aufstieg in die höchste Leistungsklasse klarzumachen. Der TSC hat ein neues S-Paar.

Zweimal drei Paare im Finale

Belegten am Samstag Gerhard und Marion Funk, Christine und Tom Langer sowie Hubert und Freya Troßmann in der Sen. III A Standard die Plätze zwei, drei und vier, gab es in der Sen. II A Standard am Sonntag einen Königsbrunner Dreifachsieg. Konrad und Susanne Reinauer auf eins, Stefan und Sabine Fischer auf zwei und nochmals Christine und Tom Langer auf drei.

Papierfreies Turnier

Natürlich wollen wir nicht vergessen, allen Helferinnen und Helfern, die die Organisation und Durchführung eines derartigen Events überhaupt erst möglich machen sowie den Wertungsrichterinnen und Wertungsrichtern zu danken. Ein ganz besonderes Dankeschön geht diesmal an Daniel Mayer, der nicht nur die Digis und Server für die Wertungen und den reibungslosen Turnierablauf eingerichtet hatte, sondern auch für die Paare mit einem Touchscreen im Foyer die aktuellen Ergebnisse und einem zweiten großen Screen die Rundenauslosungen online in Echtzeit anzeigen konnte. Somit gehören die Unmengen an Zetteln, die normalerweise an den Saalwänden kleben, der Vergangenheit an.Hier noch die Königsbrunner Ergebnisse auf einen Blick:Samstag, 27.04.2019SEN. I D StandardPlatz 4 - Simon Kalo und Julia SchoberPlatz 5 - Gerhard Miller und Olga KeterlingSEN. III C StandardPlatz 6 - Dieter und Silvia PreySEN. III B StandardPlatz 5 - Manfred und Gisela BrüllSEN. II B StandardPlatz 3 - Eugen und Bianca-Roxana CosmaPlatz 9 - Roger Pauli und Kathrin SperfeldSEN. I B StandardPlatz 2 - Eugen und Bianca-Roxana CosmaPlatz 4 - Roger Pauli und Kathrin SperfeldSEN. III A StandardPlatz 2 - Gerhard und Marion FunkPlatz 3 - Tom und Christine LangerPlatz 4 - Hubert und Freya TroßmannSEN. II A StandardPlatz 1 - Stefan und Sabine FischerPlatz 5 - Dirk und Ingrid ArnoldSEN. III S StandardPlatz 6 - Dr. Volker Moll und Dr. Petra Weinzierl-MollPlatz 9 - Peter Kornhass und Karin WagnerSEN. II S SandardPlatz 2 - Stefan Lehr und Dr. Nora FalkeSEN. II A LateinPlatz 2 - Tom und Christine LangerPlatz 3 - Stefan Lehr und Dr. Nora FalkeSEN. III A LateinPlatz 1 - Tom und Christine LangerSEN. I S LateinPlatz 1 - Michael und Melanie SchwiefertSonntag, 28.04.2019SEN. I D StandardPlatz 3 - Gerhard Miller und Olga KeterlingPlatz 4 - Simon Kalo und Julia SchoberSEN. III C StandardPlatz 9 - Dieter und Silvia PreySEN. III B StandardPlatz 8 - Manfred und Gisela BrüllPlatz 9 - Dieter und Silvia PreSEN. II B StandardPlatz 3 - Eugen und Bianca-Roxana CosmaPlatz 9 - Roger Pauli und Kathrin SperfeldSEN. I B StandardPlatz 1 - Eugen und Bianca-Roxana CosmaPlatz 2 - Roger Pauli und Kathrin SperfeldSEN. III A StandardPlatz 2 - Gerhard und Marion FunkPlatz 3 - Tom und Christine LangerSEN. II A StandardPlatz 1 - Konrad und Susanne ReinauerPlatz 2 - Stefan und Sabine FischerPlatz 3 - Tom und Christine LangerSEN. III S StandardPlatz 6 - Dr. Volker Moll und Dr. Petra Weinzierl-MollPlatz 8 - Peter Kornhass und Karin WagnerSEN. II S SandardPlatz 2 - Konrad und Susanne ReinauerPlatz 3 - Stefan Lehr und Dr. Nora FalkeSEN. II A LateinPlatz 3 - Stefan Lehr und Dr. Nora Falke