Full House beim Königsbrunner Trainingscamp

Frauenpower – Eishockey Förderverein bietet rund 100 Kufencracks optimalen Saisonauftakt 

Reges Treiben das gesamte Wochenende in und um die Hydro-Tech Eisarena: Der Eishockey Förderverein und der EV Königsbrunn hatten zu Saisonbeginn zum Trainingscamp geladen. Jede der fünf Mannschaften stand dabei rund vier Stunden auf dem Eis und wurde zusätzlich in Athletik, Fitness und Koordination trainiert. Neben dem Eis, sorgte, wie schon im Sommertraining, Barbara Marquardt für schweißtreibende Übungen der Schüler- und Jugend-Teams, um somit dazu beizutragen, dass die Pinguine in der neuen Saison mit wenig nennenswerten Verletzungen über die Runden kommen sollten. Bei den anderen Teams übernahm dies der Neuzugang vom Schwesterverein EHC Königsbrunn, Jonas Feldmaier, ebenso wie das traditionelle Holzkugeltraining, um ein noch besseres Gefühl für den Umgang mit Schläger und Puck zu erreichen. Ein zielgerichtetes Training erhielten auch die Torhüter und Torhüterinnen durch Markus Kring, unterstützt von weiteren Spielern des EV als auch des EHC Königsbrunn. Parallel zu einem Ausrüstungs-Check für alle Spieler, durch Experte Andreas Micheler, bot ein Flohmarkt die Möglichkeit seine Eishockeyausrüstung kostengünstig zu ergänzen.Das Team des Eishockey Fördervereins sorgte über die zwei Tage für rund 100 Spieler, 6 Trainer und Co-Trainer sowie rund 15 weitere Betreuer für Verpflegung. Im Vereins-Bistro "Pinguin" fanden zudem für jede Mannschaft die Teambesprechungen zum Saisonauftakt statt und auch der gesellige Austausch und Spaß der "Pinguine-Familie" kam nicht zu kurz. Spieler und Vorstand des EV Königsbrunn zeigten sich einmal mehr beeindruckt von der Frauenpower des Eishockey Förderverein-Teams unter der Leitung von Nicole Gerner (Vorsitzende), Sandra Wenzel (2. Vorstand), Sabine Hafner (3. Vorstand), Sonja Schmiedel (Schriftführer), Claudia Paul (Kasse) sowie zahlreichen weiteren engagierten Helferinnen und Helfern.Nicole Gerner war nach den zwei intensiven Trainingstagen rundum zufrieden und dankte zudem den großzügigen Sponsoren: Resis Jägerhaus (Komplette Mittagsverpflegung an beiden Tagen), den Familien Paul und Meier als Getränkesponsoren für Aktive und Betreuer sowie nicht zu vergessen die fleißigen Kuchenbäcker. Nach so einem vielfältigen Trainingscamp dürften Spielerinnen und Spieler der Pinguine nun bestens für die neue Eis-Saison gerüstet sein.Neuinteressierte Kinder sind willkommen, einmal bei der „Laufschule“ in den Eishockeysport reinzuschnuppern. Jeden Mittwoch, Treffpunkt 15.30 Uhr sind alle interessierten Kinder aus Königsbrunn und Umgebung zum unverbindlichen Reinschnuppern eingeladen. Ein großes Team an erfahrenen Trainern sorgt hier für viel Spaß bei den ersten Schritten auf Eis. Die notwendige Ausrüstung kann in den ersten Monaten komplett ausgeliehen werden. Mehr Informationen unter Telefon: 0176-63327375