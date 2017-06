Ferienprogramm beim TSC dancepoint e.V.

Der TSC dancepoint e.V. bietet auch dieses Jahr wieder ein Ferienprogramm für Königsbrunn, Bobingen und Umgebung an - und das coole Trainerteam hat tolle Tanzstunden für euch zusammen gestellt!

Das Tanzangebot am Dienstag, den 1. August 2017 für alle Kids & Teens undTanz-/Fitnessstunden für die (wartenden) Eltern!Tanzmäuse (Kids, 3 bis 5 Jahre)dancit by Christian Polanc (Teens & Eltern, ab 14 Jahre)Tanzsternchen (Kids, 6 bis 10 Jahre)dancit by Christian Polanc (Teens & Eltern, ab 14 Jahre)Latin Dance (Kids & Teens, 6 bis 17 Jahre)Dance Explosion (Teens, 11 bis 15 Jahre)Hip Hop / Videoclip (Teens, 13 bis 17 Jahre)Boogie Kids & Teens (Kids & Teens, 6 bis 17 Jahre)Lokal bei: Stadt Königsbrunn / Stadt Bobingen / Verwaltungsgemeinschaft Großaitingen / LechfeldAnmeldung auf unserer Webseite: http://www.tsc-dancepoint.de/ferienprogramm Einfach Kurs wählen und anmelden. Der dancepoint freut sich auf euch!