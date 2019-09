Ferienkurs Eiskunstlaufen

Wie jedes Jahr, bietet der TSV Königsbrunn allen Interessierten 3 Ferienkurse an. Die Kurse richten sich an Anfänger bis maximal "Öffentlicher-Lauf-Geschulte" und finden zu folgenden Zeiten statt:- Kurs 1: Fr 06.09. 15:00, Sa 07.09. 10:00, Mo 09.09. 16:15- Kurs 2: Mi 11.09. 16:00, Do 12.09. 15:45, Fr 13.09. 15:00- Kurs 3: Mo 16.09. 16:15, Mi 18.09. 16:00, Fr 20.09. 15:00Weiter Informationen zu Anmeldung etc. gibt es auf unserer Homepage Wer schon Eiskunstlauf-Elemente wie Standpirouette oder Pferdchenhüpfer beherrscht, ist uns natürlich ebenfalls herzlich willkommen, aber zu anderen Zeiten - bitte nehmt dafür telefonisch, per Mail oder WhatsApp Kontakt zu uns auf.