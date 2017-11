Extremläufer des Polizei-SV Königsbrunn beim "Spartan Trifecta " in Griechenland erfolgreich

Ein Wochenende, alle drei Laufdistanzen (30/20/10) und das in und um das historische Sparta.Die "Racing Cops VS Gefahr a.d. Süden" des Polizei-Sportvereins Königsbrunn waren mit Marc Schwalber und Thomas Högg am Start.Am Samstag, 04.11. wurde der Spartan Race durch die historisch gekleideten Kämpfer frei gegebe.für den Beast über 30 km.Weit über 1500 Sportler aus aller Welt stellten sich dieser ersten Herausforderung.Voraussetzung für alle Teilnehmer ist eine überragende Kondition, Ausdauer und Teamgeist, um diese mit unterschiedlichen Hindernissen gespickte Strecke zu bewältigen.Diese führte durch Olivenhaine über die umliegenden Berge mit steilen An- und Abstiegen und forderten uns alles ab, wobei der Spaß nie verloren ging.In einem Fluss war z.B. ein ca. 100 Meter langes Kriechhindernis aufgebaut das mit Stacheldraht abgegrenzt war, so das auch wirklich jeder schwimmen musste.In den Bergen mussten 40 kg schwere Ketten über fast einen Kilometer getragen werden, um anschließend zum Speerwerfen zu gelangen.Das zehrte an der Kondition aller Läufer.Für jeden Fehler bei einem Hindernis wurden durch die Marshalls 30 Liegestütz-Strecksprünge eingefordert wobei die Ausführung genau überwacht wurde.Nach 5 Stunden 30 hatten wir den ersten Lauf im guten Mittelfeld erfolgreich beendet und erhielten daher unsere Startunterlagen fürdie weiteren 2 Laufstrecken am nächsten TagHier wartete dann der Superlauf mit 20 km und der Sprint über 10 km als krönender Abschluss mit seinen Hindernissen und extremen Höhenunterschieden auf uns.Am Sonntag Nachmittag erreichten wir, die "Racing Cops VS Gefahr a.d. Süden" ohne Verletzungen, glücklich und geschafft das Ziel.Einzige zu beklagende Opfer waren zwei paar Laufschuhe, die dem ganzen nicht standhalten konnten.Auf der Ehrentribüne erhielten wir voller Stolz unsere Medaillen unter den Augen der Statue von König Dionysos überreicht.Als besondere Auszeichnung wurden wir mit weiteren Wettkämpfern, die alle drei Disziplinen gemeistert hatten zusätzlich mit einer einzigartigen Spartaner Münze ausgezeichnet.Es war ein Feuerwerk der Gefühle, mit diesem Teamgeist die normalerweise über ein Jahr verteilten Läufe gemeinsam bewältigt zu haben.(mas)Marc Schwalber