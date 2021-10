Erster Heim-Dreier für die U17 des EV Königsbrunn

"Auf der Strafbank gewinnt man keine Spiele" - so lautet eine Eishockey-Weisheit. Dass dem manchmal aber doch so ist, bewies die U17 des EVK am Wochenende.

Am 16.10.2021 bestritt die U17 des EVK bereits ihr viertes Punktspiel. Gegner war die Spielgemeinschaft Lechbruck/Schongau, für die die Partie in der Hydro-Tech Arena den Auftakt in die Eishockeysaison 21/22 markierte.Die Mannschaften starteten gut in die Partie, doch es kristallisierte sich bald heraus, dass die Hausherren die Nase einen Tick weiter vorn hatten. In der siebten Spielminute konnte man sich schließlich verdientermaßen in der Torschützenliste eintragen, was das Gastteam aber kaum bis gar nicht beeindruckte. So wurden die Torhüter gleichermaßen geprüft, doch ein weiterer Treffer wollte trotz diverser Überzahlsituationen beiderseits nicht gelingen. So ging es also mit einer Führung für die Pinguine in die Pause – ein bis dato ungewohntes Gefühl.Das Team um das Trainergespann Greiner/Bischof nahm den positiven Schwung mit in den zweiten Spielabschnitt, vor dessen Ende die Brunnenstädter durch einen Alleingang den Vorsprung auf 2:0 ausbauen konnten.Den Spannungsbogen des Spiels senkte der zweite Treffer allerdings nur kurzfristig, denn im letzten Drittel schienen die Nerven der Pinguine ein wenig zu flattern. So ließ sich das Heimteam immer wieder zu Strafen hinreißen, was die Gäste schließlich für den Anschlusstreffer nutzten. Doch die Hausherren, die den ersten Dreier bereits rochen, ließen sich den Sieg nicht mehr nehmen und konnten so nach drei Niederlagen den ersten Punktgewinn feiern.Co-Trainerin Bischof zeigte sich nach der Partie zufrieden. „Die Mannschaft hat heute umgesetzt, was wir die Woche über trainiert haben.“ Nur mit den insgesamt 39 Strafminuten wird das Trainer-Duo wohl nicht zufrieden sein.Der nächste Gegner ist die SG Memmingen/Ulm/Neu-Ulm, die als bisher ungeschlagener Tabellenführer antreten wird. Die Partie findet am 23.10.21 um 16:45 statt. Der Eintritt ist frei.Bilder: Peter Thomas