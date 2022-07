Endlich wieder ein Beachhandball-Turnier in Königsbrunn!

8. Königsbeach des BHC Königsbrunn

Um zwei Jahre musste er verschoben werden, der 8. Königsbeach des BHC Königsbrunn 09.Aber nun ist es endlich so weit, am 10. Juli 2022 sieht man wieder den Beachhandball über die sandigen Spielfelder an der Unteren Kreuzstraße in Königsbrunn fliegen. Viele Kinder und Jugendliche sind vor Ort, welche von weit über Bayern hinaus anreisen, um hier im Königsbrunner Sand ihre Pirouetten zu drehen, spektakuläre Kempa-Sprünge zu wagen oder einfach nur möglichst erfolgreich den Ball im gegnerischen Tor zu versenken.Der BHC Königsbrunn freut sich auf viele lachende und fröhliche Gesichter, tollen Beachsound sowie den ein oder anderen Königsbrunner Besucher, der sich einfach – bei freiem Eintritt - mal einen Eindruck von der Trendsportart Beachhandball machen möchte.Getränke und Essen werden an diesen Tagen zu günstigen Preisen angeboten. Kommen Sie vorbei, strecken Sie die Füße ein wenig in den Sand oder genießen auf der überdachten Terrasse ein kühles Getränk.