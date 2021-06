Endlich wieder Bewegung und Spaß

Königsbrunn : Mittelschule Nord Turnhalle |

Polizei SV Königsbrunn bietet kostenloses Probetraining für Tischtennisinteressierte jeden Alters

Donnerstags von 18:30-20:00 Uhr im Gymnasium Königsbrunn

Mittwochs von 20-22 Uhr in der Mittelschule Nord Königsbrunn

Donnerstags von 19:30-21:45 Uhr im Gymnasium Königsbrunn

Freitags von 20-22 Uhr in der Mittelschule Nord Königsbrunn

Die schnellste Ballsportart der Welt ist zurück in den Königsbrunner Hallen und sucht kleinen und großen Nachwuchs. Interessierte Kinder, Jugendliche, Eltern und Erwachsene können nach vorheriger Anmeldung an den Trainingsstunden teilnehmen und sich die Tipps und Trick der erfahrenen Spieler des Polizei SV Königsbrunn zeigen lassen.Für die neue Saison ist eine neue Jugendgruppe geplant, die neuen Tischtennisbegeisterten den Einstieg in den Mannschaftssport und das aktive Vereinsleben ermöglichen möchte.Kinder und Jugendliche schnuppern und trainieren nach Anmeldung bei Jugendleiter Christoph Glas (0151 144 303 78)Erwachsenen schnuppern und trainieren nach Anmeldung bei Abteilungsleiterin Katharina Fürst (info@psv-koenigsbrunn-tt.de / 08232/ 76 37 417)