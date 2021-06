Eiskunstlauf Ferienkurs 2

Nachdem endlich auch wieder Indoor Sport zulässig ist und wir natürlich hoffen, dass dies auch über den Sommer, Herbst und Winter so bleibt, wollen wir wieder unsere Ferienkurse anbieten.Montag, 06. September, 16:15 - 17:15 UhrMittwoch, 08. September, 16:00 - 17:00 UhrFreitag, 10. September 15:00 - 16:00 UhrSamstag, 11. September 10:00 - 11:00 UhrKursteilnahme 15€ (3 Termine) / 20€ (4 Termine)Leihgebühr Schlittschuhe (falls benötigt): 9€/ 12€(=3€ je Kurstag).Bitte direkt am ersten Kurstag in der Eishalle bezahlen (nur Barzahlung): Handschuhe, etwas zum Trinken und bequeme Kleidung (bei kleinen Kindern hat sich ein Schneeanzug bewährt), sowie Schlittschuhe, sofern Ihr eigene habt. Wenn nicht, könnt Ihr Schlittschuhe bei uns ausleihen.Ein Helm oder andere Schutzbekleidung wie Knieschoner ist nicht erforderlich, kann aber gerade bei Anfängern durchaus helfen, die Angst vor dem Eis zu bekämpfen - das stellen wir in das Ermessen jedes einzelnen.könnte Ihr Euch auch auf unserer Homepage http://eiskunstlauf.tsvkoenigsbrunn.de/ : per Mail / Telefon / WhatsApp-ekl.koenisbrunn@gmx.de-Lilian Eisenburger0175 5768380Benötigte Daten sind Vor- und Zuname, Alter und, falls Ihr Schlittschuhe benötigt, zusätzlich die Schuhgröße.Die Kurse richten sich an Anfänger bis maximal "Öffentlicher-Lauf-Geschulte" - wenn Ihr schon weiter fortgeschritten seid, könnt Ihr aber gerne ein Schnuppertraining in einer für Euch passenden Gruppe machen, meldet Euch einfach!