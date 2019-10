Eishockey - Wenn die Niederlage wie ein Sieg schmeckt

U15 Pinguine stark – 0:3 gegen die Augsburger Nachbarn macht Trainerin glücklich

0:2/0:0/0:1 – gegen den Nachbarn aus Augsburg im U15 Landesliga Punktspiel. Ein Ergebnis dass auf Königsbrunner Seite durchweg zufriedene Gesichter erzeugte. Schließlich zeigten die Pinguine bedingungslosen Einsatz, Disziplin und Teamgeist gegen die vermeintlich übermächtigen Nachbarn aus der Fuggerstadt. Die rund 100 Zuschauer in der Königsbrunner Hydro-Tech Eisarena sahen ein durchweg hochklassiges und rassiges Spiel, in dem die Pinguine nicht nur engagiert verteidigten, sondern eins ums andere Mal auch gefährlich vor dem Augsburger Tor auftauchten. Bei der Breite und Tiefe des Augsburger Kaders hatte Königsbrunn hier keine Punkte erwartet. Dass man dann über weite Strecken als "David" dem "Goliath" bestens Paroli bieten konnte, stimmt zuversichtlich für den weiteren Saisonverlauf.Trainerin Manuela Bischof meinte nach dem Spiel: „Ich ziehe meinen Hut vor der Leistung des Teams und seiner bisher besten Saisonleistung. Die 0:3 Niederlage ist für mich ein gefühlter Sieg. Alle Spieler haben heute die Leistung abgerufen, die ich seit Beginn des Eistrainings von ihnen einfordere – großartig!“. Nun heißt es für die U15 Kufencracks und ihr Trainerteam weiter an der Chancenverwertung, Stellungsspiel und Kommunikation auf dem Eis zu arbeiten. Dann, so ist sich das Team einig, sollte die ein oder andere Überraschung in der stark besetzen Landeliga für die Pinguine möglich sein.Wo und wann die U15 Pinguine ihre nächsten Gegner herausfordern ist jederzeit hier einzusehen: http://ev-koenigsbrunn.de/spielplan-3/