Eishockey – U17 präsentiert Saisonauftakt nach Maß und legt gehörig vor

Die Motivation beider Teams war von Anfang an klar zu spüren. Die Pinguine präsentierten sich über 60 Minuten mit schnellen Passabfolgen und kontinuierlichem Zug ins gegnerische Drittel. Coach Andy Römer gelang eine gute Mischung der Reihen mit U17 Spielern sowie Hochspielern aus der U15. Auf die frühe Gästeführung konterte die Pinguin-Sturmreihe bereits Sekunden später, schoben im ersten Drittel weitere drei Scheiben hinter den gegnerischen Goali und ließen lediglich einen weiteren Treffer zu. Auch wenn die Wölfe bis zur letzten Minute kämpften, auch mal gefährlich vor dem Pinguingehäuse auftauchten, drückten die Pinguine den Gästen immer wieder ihr Spiel auf. Das Zusammenspiel und die Laufbereitschaft der Königsbrunner wurde mit vier Treffern im Mitteldrittel und drei weiteren im Schlussdrittel belohnt, wobei die Gäste jeweils leer ausgingen. Eine absolut faire Partie in der das Königsbrunner U17 Team ein sicheres 11:2 Paket schnürte.Bereits am kommendenist die. Zuschauer sind herzlich willkommen, Eintritt ist frei.EV Königsbrunn „Die Pinguine“ : Wölfe EV Bad Wörishofen 11:2 (2:4) (O:4) (0:3)