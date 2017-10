Eishockey – Schlagabtausch in zweierlei Hinsicht

Obwohl die Pinguine bereits in der ersten Minute in Führung gehen konnten, blieben die Hausherren mit technischer Raffinesse und körperlichem Einsatz an der Scheibe und schafften so immer wieder brenzlige Situationen vor dem Pinguingehäuse. Sie tanzten gekonnt die Pinguinabwehr aus und stellten unsere beiden Goalis immer wieder auf die Probe. Die Königsbrunner kämpften sich aber auch immer wieder nach vorne und zeigten gute Kombinationen. Kein Team machte es dem anderen leicht. In Schwierigkeiten brachten sich die Jungs dann im Verlauf mit Strafzeiten und Disziplinarstrafen. Ein Schlagabtausch folgte dem anderen. Mit den Fäusten und mit Toren. Obwohl dann die Schiedsrichter durchgriffen, brodelten die Emotionen auf beiden Seiten weiter bis zum Schlusspfiff. Schönes Eishockey schaut anders aus und die verschiedenen unschönen Szenen will ich als Zuschauer eigentlich nicht sehen. Diesen Sport zeichnet Schnelligkeit, technische Geschicklichkeit und Teamfähigkeit gepaart mit Raffinesse und Coolness aus. Hoffe die aufgeheizte Stimmung lag am gestrigen Wetterumschwung. In wenigen Stunden,müssen die Königsbrunner zu Hause gegen Peißenberg antreten und dabei krankheitsbedingte Ausfälle ebenso wie ein spielstrafenbedingtes Ausbleiben verkraften.EV Lindau : EV Königsbrunn Die Pinguine : 6 : 4 (1:1) (2:1) (3:2)Amkommt es in derzum ersten Aufeinandertreffen mit Geretsried. Zuschauer sind herzlichen willkommen. Eintritt frei.