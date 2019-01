Eishockey Pinguine: Auf Mercedes MedeleSchäfer ist Verlass

Erfolgreiche Sponsorenpartnerschaft des Königsbrunner Autohauses geht ins 3. Jahr

Stolz und dankbar präsentieren die rund 150 Kufencracks der EV Königsbrunn Pinguine auch weiterhin einen Stern auf ihren roten Helmen. Dahinter steht das großzügige und langfristig angelegte Sponsoring des in der Region führenden Mercedes Autohauses MedeleSchäfer. Geschäftsführer Peter Schäfer zeigte sich im Gespräch mit Aktiven des EV Königsbrunn neuerlich beeindruckt vom Engagement und partnerschaftlichen Umgang innerhalb des Vereins. Schon seit Jahren stellt Schäfer bevorzugt in Sportvereinen aktive Jugendliche ein, da bei ihnen besonders hohe Sozialkompetenz wahrgenommen werden kann, so Schäfer im Gespräch. Daher sei das Sponsoring der Pinguine seit 2016 eine Überzeugungstat.Auch sonst gibt es zwischen den Pinguinen und dem Autohaus manche Gemeinsamkeiten: In den Leitsätzen von Mercedes MedeleSchäfer heißt es „Letztendich ist es das begeisterte Zusammenspiel unserer überwiegend langjährigen Mitarbeiter, welches unseren Service auszeichnet.“ „Begeisterung und unbedingtes Zusammenspiel – sowohl im sportlichen als auch täglichen Miteinander“ – Werte die lt. Pinguine-Vorstand Sascha Schuster auch beim EV Königsbrunn ganz oben stehen. Der Stern auf den Pinguine-Helmen erinnert Spieler, Trainer, Betreuer und hunderte Zuschauer auch weiterhin bei jeder Eiszeit daran.