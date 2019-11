Eishockey - EV Königsbrunn U20 schickt Fürstenfeldbruck zweistellig nach Hause

Nach dem Seitenwechsel startete man furios – nach 30 Sekunden wurde nach Puckeroberung im eigenen Drittel die gegnerische Abwehr überlaufen und der Puck zappelte dann auch schon zum 4:1 im Netz. Bis zur 13. Minute gab es dann bis auf einen vergebenen Alleingang und einen Pfostentreffer nichts zu vermelden. Doch dann veranstaltete die 1. Reihe im Drittel der Crusader mächtigen Wirbel, was nach schöner Hereingabe von hinter dem Tor zum längst fälligen 5:1 führte. Keine Minute später konnte ein Rebound nach einem Schuß von der Blauen zum 6:1 verwertet werden. Nach einem Aufbaufehler zogen wir dann eine weitere Strafzeit – doch diese verlief bis auf einen Konter in Unterzahl ohne zählbares Ergebnis. Es ging mit einer 6:1 Führung zum letzten Pausentee.Ins letzte Drittel starteten die Pinguine mit einem Torwartwechsel – der zweite Goalie sollte nach längerer Verletzungspause gleich mal etwas Spielpraxis sammeln. Die Gäste mobilisierten ihre letzten Kräfte und machten nochmals Druck. So dauerte es bis zur 7. Spielminute bis unmittelbar nach einem Bully das 7:1 gefallen ist. 2 Minuten später liefen die Pinguine einen 2 auf 1 Konter und der scheibenführende Spieler entschied sich für den direkten Abschluß – der Puck bimmelte direkt im Knick und zappelte dann zum 8:1 im Netz. Auch das 9:1 resultierte aus einem Turnover – der Torschütze hat dabei 2 Verteidiger der Gäste regelrecht ausgetanzt und dann eiskalt vollstreckt. Jetzt war das Ding gelaufen, doch die Pinguine hatten weiter Lust auf Tore. So fiel in der 51. Spielminute das 10:1 und das Ergebnis war schon mal zweistellig. Doch auch die Gäste hatten noch ein Erfolgserlebnis und konnten das 10:2 erzielen, nachdem die Pinguine den Puck nicht aus der eigenen Zone gebracht haben. Den Schlußpunkt markierten jedoch die Hausherren – ein schneller Spielaufbau aus dem eigenen Drittel – zwei Verteidiger überlaufen und dann den Torwart verladen: 11:1 lautete somit das Endergebnis. Insgesamt ein deutlicher Erfolg in einem fairen Spiel gegen tapfer kämpfende Brucker. Die Pinguine grüßen damit weiterhin souverän mit voller Punktausbeute und einem Torverhältnis von 29:3 von der Tabellenspitze der Landesliga Gruppe 1.Tore: 1:1 Zerourou (Wiendl), 2:1 Neumann (Meier, Vorgeitz), 3:1 Vorgeitz (Neumann), 4:1 Neumann (Kreuzer), 5:1 Meier (Neumann, Vorgeitz), 6:1 Citovsky (Baier, Fiebig), 7:1 Römer (Hafner), 8:1 Neumann (Vorgeitz), 9:1 Citovsky (Vorgeitz, Kempf), 10:1 Hafner (Römer, Cloppenburg), 11:2 Neumann (Vorgeitz, Meier)Strafen: Königsbrunn 6 min + 10 min, FFB 8 min.Bericht: Walter Neumann, Fotos: Peter Thomas